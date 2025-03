«Ver Cáceres y el parque con ojos de turista te hace fijarte en los cambios»

Laura Alcázar Lunes, 3 de enero 2022, 07:25 | Actualizado 10:45h. Comenta Compartir

Manuel Vela se trasladó a Francia con su familia hace cinco años, según cuenta, a empezar una nueva vida. De impartir clases de Educación Física en el colegio Paideuterion, donde también era entrenador de balonmano (deporte en el que despunta este octogenario centro escolar), ha pasado a entrenar a categorías de formación en Nantes, ahora a nivel profesional, y a dar clases de español. «Me fui a perseguir un sueño: conseguir ser entrenador», recuerda este joven de 41 años, nacido y criado en Cáceres.

Circunstancias emocionales y profesionales, entre las que menciona la dificultad de alcanzar en su tierra esta meta, le empujaron a abandonarla en busca de la realización personal. «Mucha gente como yo, que son entrenadores, están fuera, o jugadores que se tienen que marchar, ¿por qué? son muchas circunstancias. Sí se puede conseguir aquí, lo que pasa es que es un poco más difícil. Lo de que no eres profeta en tu tierra es cierto, porque tienes buenas ideas y a veces no pueden salir», reflexiona el entrenador, para confesar al hilo de la conversación que se ha encontrado a sí mismo, «cosa que aquí no he conseguido hacer», revela.

Padre de dos hijos, el resto de su familia vive en la capital cacereña, adonde Manuel acude en vacaciones para reunirse con ellos. Durante la entrevista en el Príncipe desvela que la experiencia de salir de Cáceres le ha valido para contemplarla desde otra perspectiva, «con los ojos de un turista», afirma.

«Cuando he vuelto a mi ciudad, la he visto con otros ojos, fijándome en los detalles. Cuando está el ciudadano dentro del círculo no te da tiempo. Me gustaría invitar a la gente a que detenga el día a día y salga un día de turista para apreciar lo que se está haciendo. He percibido muchos cambios de proyectos que en su día me contaron que se iban a hacer y al final se están haciendo».

«Cáceres –prosigue– lleva quizás un proceso más lento que otras ciudades, pero lo bueno de eso es que al no estar sobre explotada se ha quedado una identidad muy buena, que se puede potenciar. Y en caso del Príncipe, es un oasis de naturaleza».

Con esta otra mirada recorre ahora las calles de la Ciudad Monumental –«cada día me fascina más»– y los rincones del Príncipe, redescubriendo las vistas desde el R-66 o rememorando los lugares de su infancia y adolescencia. «Recuerdo que con tres años me lanzaron a aprender a nadar, ¡es lo primero que me dijo mi madre, 'diles lo de la piscina'!».

«Vivíamos en Camino Llano y los amigos veníamos muchísimo al parque. Recuerdo incluso un campo de fútbol de tierra donde está la Terraza del Príncipe», evoca el entrenador, que no olvida las pretemporadas deportivas en este recinto. «Con las reformas hay una cantidad importante de kilómetros de carrera. Eso lo echábamos de menos, que no tuviéramos un sitio donde entrenar que no fuera el Cuartillo».

Como a la mayoría de las personas, la pandemia le frenó en seco alguna iniciativa en marcha, pero a cambio le concedió un preciado tiempo de reflexión que le ha permitido concebir un manual de entrenamiento de balonmano, con sus 25 años de experiencia, que está a punto ver la luz. Es el primer libro de este inquieto profesional y le gustaría presentarlo la próxima primavera en su ciudad.

A la par, desarrolla junto a un grupo de entrenadores un proyecto de «metodología de entrenamiento en la productividad deportiva», que también desea vincular a Cáceres. «He empezado a probarla a distancia con algún entrenador del club del Paideuterion y mi intención es poder ayudar desde allí», termina.

