La Ciudad del Pádel y otros proyectos que no llegaron a ser Lunes, 17 junio 2019, 08:13

Iba a ser un macrocomplejo deportivo en uno de los residenciales más selectos, el R-66. 15.000 metros cuadrados, pistas de pádel, área de restauración... El proyecto incluso fue presentado pero nunca se hizo realidad. Lo mismo pasó con la reforma del Paseo de Cánovas, que parecía lista para tomar impulso en el primer Gobierno de Nevado. No se vio. La alcaldesa llegó a decir que no supondría ningún coste para los cacereños. Y así ha sido, pero porque se ha quedado en el cajón. Cuando la regidora tomó posesión, habló de la modificación del Plan de Urbanismo (PGM) para habilitar por fin el terreno necesario para la Casa de Campo. También de activar el desembarco en Cáceres de El Corte Inglés, del que no se volvió a saber durante su mandato municipal. Nada de eso se ha podido materializar, al contrario que el parking de Primo de Rivera. Fue una iniciativa privada presentada antes de su llegada, pero avalada desde la administración. Pese a las críticas por las obras y los malos augurios de rentabilidad, está funcionando sin problemas. La queja más repetida se centra en sus tarifas.