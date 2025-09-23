Ciudad Monumental recoge firmas por un mayor equilibrio entre el turismo y los vecinos
La asociación critica la falta de respuesta a sus demandas por parte del Ayuntamiento y advierte de la creciente sensación de «abandono»
C. M.
CÁCERES.
Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00
La Asociación Vecinal Ciudad Monumental de Cáceres ha anunciado el inicio de una recogida de firmas con el objetivo de reclamar un equilibrio justo ... entre las necesidades del vecindario y la creciente presión turística en el casco histórico.
La medida surge tras nueve semanas consecutivas de encuentros vecinales celebrados los miércoles frente al Palacio de Godoy, en los que se ha puesto de manifiesto el malestar de residentes ante la falta de respuesta del Ayuntamiento a sus demandas. Según el comunicado, el actual gobierno municipal no ha atendido las cuestiones planteadas a través de los cauces administrativos previstos, lo que ha generado una sensación de «abandono» entre los habitantes de la zona.
Plazas de aparcamiento
El detonante de estas movilizaciones fue la supresión de 15 plazas de aparcamiento frente al hotel Hilton, en la plazuela de Santiago, el pasado julio. Desde entonces, vecinos y vecinas se reúnen en ese espacio, convertido en punto de encuentro para expresar su descontento y buscar soluciones colectivas.
La asociación recuerda que la Ciudad Monumental es un barrio habitado, donde conviven la acogida a visitantes y el derecho legítimo de quienes residen allí a disfrutar de servicios públicos adecuados, movilidad y transporte en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía cacereña.
Bajo los lemas de «igualdad» y «equilibrio», la recogida de firmas pretende visibilizar la necesidad de que las administraciones públicas reconozcan y atiendan las demandas de los vecinos, quienes reiteran su voluntad de compatibilizar la vida cotidiana con la presencia de turistas, sin renunciar a sus derechos como ciudadanos.
