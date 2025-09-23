HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
Vecinos de la Ciudad Monumental en uno de sus encuentros ante el Palacio de Godoy. HOY

Ciudad Monumental recoge firmas por un mayor equilibrio entre el turismo y los vecinos

La asociación critica la falta de respuesta a sus demandas por parte del Ayuntamiento y advierte de la creciente sensación de «abandono»

C. M.

CÁCERES.

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

La Asociación Vecinal Ciudad Monumental de Cáceres ha anunciado el inicio de una recogida de firmas con el objetivo de reclamar un equilibrio justo ... entre las necesidades del vecindario y la creciente presión turística en el casco histórico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  2. 2 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  3. 3 Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza
  4. 4 El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones
  5. 5 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  6. 6 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  7. 7

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  8. 8 CaixaBank pone a la venta una casa palacio en pleno casco histórico de Cáceres
  9. 9 Cuatro de los cinco detenidos por la muerte de un joven en Cáceres pasarán este lunes a disposición judicial
  10. 10

    Los policías que ayudaron a salvar a un niño en Cáceres: «Respiraba mal, pero llegamos a tiempo al hospital»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ciudad Monumental recoge firmas por un mayor equilibrio entre el turismo y los vecinos

Ciudad Monumental recoge firmas por un mayor equilibrio entre el turismo y los vecinos