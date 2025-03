Una ciudad digital gemela a Cáceres en ultra alta definición

Cáceres es única, pero gracias al trabajo que se llevó a cabo este martes existirá un modelo 3D del casco histórico que generará una ciudad gemela digital ... en ultra alta definición (UHD), es decir, una réplica precisa y llena de detalles sobre este valioso entorno histórico. Es una de las aplicaciones que pueden obtenerse tras procesarse las imágenes que recogió este martes un dron que sobrevoló la ciudad monumental y que obligó a aplicar exigentes medidas para que no se colaran personas en esas escenas y las calles se reflejen limpias. Poniéndonos apocalípticos podríamos pensar que si llegara a desaparecer el Cáceres real habría uno digital que guardaría las esencias de esta urbe. El modelo 3D incluye datos alfanuméricos o multimedia, pasando por la propia gestión de los edificios, con zonas que están ocultas a la vista cotidiana y posibilita su difusión mediante herramientas divulgativas o su empleo como escenario para videojuegos.

Así lo explica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que indica que lo que trata es de crear una experiencia piloto para otras ciudades Patrimonio de la Humanidad. Cáceres es la primera y la que servirá «para valorar esta nueva metodología» y «para hacer una estimación de costes, duración y viabilidad de una ampliación a todo el casco antiguo». En este proyecto, que se realiza a través del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) participa también el Ayuntamiento de Cáceres, junto a la empresa Aeromedia UAV S.L.

En la mañana de este martes se tomaron imágenes en la Plaza Mayor y por la tarde el trabajo se centró en la zona intramuros, entre la plaza de San Jorge y el Arco del Socorro. Aunque estaba previsto que estas tareas se prolongaran hasta el día 24, este martes se intensificaron para evitar las molestias por las limitaciones a los accesos, explicó el Ayuntamiento.

Alejandro Ávila, director el área industrial de Aeromedia, empresa que vuela el dron, daba este martes datos técnicos sobre estos trabajos, que tuvieron como base de operaciones el tejado del Ayuntamiento. «Nosotros estamos cogiendo una cámara 360 grados con muy alta definición para obtener el máximo detalle posible y poder a partir de ahí generar un modelo 3D preciso, una fuente fidedigna de todo el casco histórico y poder realizar un gemelo digital de precisión».

El dron graba vídeos con una cámara 360 grados y tiene además otras seis cámaras incorporadas con resolución 8k. Esta iniciativa utiliza parte de la metodología empleada en la generación de escenas 3D de los Parques Nacionales.

Hostelería

El control férreo en los accesos a la Plaza Mayor provocó a quejas por parte de la hostelería por no haber recibido la suficiente información. Tito Leonardo, camarero en el restaurante Los Portales, aseguraba haber «perdido toda la mañana», ya que además de retirar el velador no se permitió que accediera el público. «La Policía ha venido a comunicarnos que teníamos que quitar la terraza pero en ningún momento nos han comunicado a ninguno de los bares que cerraban a las personas, si lo hubiéramos sabido nosotros no hubiéramos abierto, hemos tenido que venir, abrir, y no hemos tenido clientes», se lamentaba desde la cafetería Zeris la empleada Nidia Cortés. También criticaba la falta de información previa la empleada de Milana Bonita, una tienda de recuerdos y viandas típicas en los soportales junto al arco de la Estrella. «No estábamos avisados, nos consta que avisaron el domingo por la mañana a los establecimientos con terraza, teníamos la tienda abierta pero aquí no vino a nadie a informarnos de nada», indicaba María Sánchez, encargada del local. La sensación, igual que el resto de los establecimientos, es de pérdida de negocio en un momento en el que sí lo hay, porque el trasiego de turistas de paso en agosto es abundante. A las doce de la mañana completaban la primera venta del día. El alcalde Rafael Mateos pidió a través de una nota de prensa «disculpas a todos los cacereños que de algún modo se han visto afectados por las restricciones de acceso a la Plaza Mayor y el entorno monumental», aunque señaló que estaban avisados desde el pasado domingo.

Menos problemas dio el cierre de la Plaza al hotel Casa Don Fernando. Su subdirectora, Helga González, indicaba que la puerta lateral, la de la calle General Ezponda, les permitió la entrada y salida sin necesidad de hacerlo por la Plaza Mayor. «Los turistas lo entienden perfectamente». Impresionaba, tal y como apunta esta hostelera, verlo todo vacío. «Recuerda demasiado al covid», señalaba al tiempo que reconocía que pese a a las molestias es «mejor que lo hagan en agosto que en el otoño o en Semana Santa».

Una agente de la Policía Local apostada en la entrada a la Plaza en el acceso de Pintores iba informando al público que quería acceder de las limitaciones establecidas y del itinerario para acceder a la Parte Antigua. Pese a alaguna queja en general había comprensión. Aunque no se permitía la entrada a los locales, los residentes podían moverse usando los soportales como corredor, de la misma forma que los usuarios del centro de mayores.