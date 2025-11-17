HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Hospital Universitario de Cáceres. Hoy

Cirugía Vascular reabre las consultas en Cáceres seis años después del cierre

Los primeros pacientes están citados para el 20 de noviembre aunque por el momento las intervenciones quirúrgicas continuarán solo en Badajoz

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:07

Comenta

El Servicio Extremeño de Salud (SES) iniciará el próximo jueves, 20 de noviembre, las consultas de Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Universitario ... de Cáceres, una actividad que permanecía suspendida desde hace seis años. De hecho, el primer paciente ya está citado y con él se pone fin a un cierre que ha generado numerosas críticas durante más de un lustro y una larga lista de espera.

