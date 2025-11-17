Cirugía Vascular reabre las consultas en Cáceres seis años después del cierre

El Servicio Extremeño de Salud (SES) iniciará el próximo jueves, 20 de noviembre, las consultas de Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Universitario ... de Cáceres, una actividad que permanecía suspendida desde hace seis años. De hecho, el primer paciente ya está citado y con él se pone fin a un cierre que ha generado numerosas críticas durante más de un lustro y una larga lista de espera.

La consulta empezará a funcionar con un facultativo especialista y contará con personal de enfermería y cuidados auxiliares. Para su puesta en marcha el SES ha adquirido un ecógrafo y una prueba diagnóstica de ultrasonido (eco-Doppler) junto al resto de material necesario para su funcionamiento. De hecho, el ecógrafo fue obtenido recientemente, según ha comprobado HOY, tras adjudicar su compra a una empresa de suministro de equipamiento médico por 72.000 euros.

Por el momento, solo funcionarán las consultas, es decir, los quirófanos en Cáceres seguirán cerrados, aunque el SES indica a HOY que «contempla incorporación progresiva de más médicos, lo que permitirá ampliar la cartera de servicios e incluir, a corto plazo, la cirugía venosa mínimamente invasiva».

De este modo, con la puesta en marcha de dicha consulta y, de manera progresiva, los pacientes de la provincia de Cáceres no tendrán que desplazarse al Hospital Universitario de Badajoz para que les atienda un especialista.

Este avance llega después de años de espera en los que se ha generado un efecto bola de nieve que tiene colapsado el servicio, con listas de espera interminables y tiempos de intervención inasumibles para los usuarios, por no hablar de los largos desplazamientos hasta Badajoz y otras incomodidades que sufren los pacientes cacereños y los familiares que les acompañan.

Hay que recordar que el servicio de Cirugía Vascular y Angiología se cerró el 26 de julio de 2019, en un principio de forma temporal ante la falta de especialistas. Lo que parecía que iba a ser excepcional se convirtió en definitivo un mes después y el 2 de septiembre el SES anunció que el cierre se prolongaba de manera indefinida. Se clausuró quirófano pero continuaron las consultas y las urgencias. Sin embargo, el 31 de enero de 2020 fue completo.

Durante todo este tiempo, los esfuerzos realizados tanto por el anterior gobierno extremeño como por el actual para captar especialistas que permitieran la reapertura habían sido en vano hasta este momento. Nada había funcionado: ni la salida a concurso de las plazas, ni las propuestas de traslado, ni la negociación directa con médicos a quienes se ofrecieron condiciones especiales para que vengan a ejercer a Extremadura.

Sin embargo, en los últimos meses ha habido avances. El pasado 27 de agosto la presidenta de la Junta, María, Guardiola, acompañada por su consejera de Salud, Sara García Espada, y la gerente del área de salud de Cáceres, Encarna Solís, recibió a los representantes de la plataforma ciudadana creada a principios de año para exigir la vuelta del servicio al Universitario.

Guardiola les dijo que es un asunto que le preocupa desde que tomó posesión y les explicó algunas de las gestiones realizadas para intentar la reapertura. Señaló que han mantenido contactos con servicios de salud de otras comunidades autónomas para tratar de atraer a cirujanos vasculares a Cáceres, y que algunos profesionales incluso habían visitado el hospital para conocer de primera mano las instalaciones en las que se ubicaría el servicio.

El gobierno regional dijo además que está trabajando en la «fidelización» de los médicos residentes que terminan su formación en Extremadura, con el objetivo de que puedan incorporarse al sistema sanitario de la región.

Precisamente, dos de los médicos internos residentes que han aceptado trabajar en el SES tras realizar la formación sanitaria en Extremadura son de Angiología y Cirugía Vascular, lo que supone un balón de oxígeno para una especialidad bajo mínimos en la región.

De los ocho facultativos que componen el servicio en Badajoz, solo cuatro trabajaban a tiempo completo, según los últimos datos tras la reunión que mantuvieron a finales de agosto Guardiola, acompañada por García Espada y Solís, con los representantes de la plataforma ciudadana creada para exigir la vuelta del servicio a Cáceres.