Multas de 2.000 euros para los cacereños que circulen a gran velocidad

Lunes, 5 noviembre 2018

El Ayuntamiento quiere regular el uso de los nuevos elementos de transporte urbano. Son los llamados vehículos de movilidad personal, los VMP. La relación de ellos empieza a ser amplia y no para de crecer. Bicicletas, patinetes eléctricos, plataformas, triciclos... Uno de los más recientes es el llamado monociclo eléctrico, una especie de rueda que ha empezado a tomar las calles de las ciudades. Se encuentra en el mercado a partir de 150 euros pero puede costar, según sus prestaciones, cerca de 1.000. El monociclo de Javier Gil recorre las calles de la capital desde hace apenas un mes. Con la futura ordenanza, si lo hace por la acera a gran velocidad se expone a una multa de 2.000 euros. Es una de las infracciones muy graves que aparecen en el borrador elaborado.

«Esto es el futuro. No consume, no contamina, no hay atascos y es rápido. Ideal para desplazarte de un punto a otro de Cáceres en poco tiempo», relata este bombero del Sepei que apenas tarda unos minutos desde las instalaciones de la Diputación, en la avenida de Dulcinea, hasta la redacción de HOY, en el centro. Son casi tres kilómetros, pero Javier los recorre en bastante menos tiempo del que se suele tardar en tomar un café. «No corro, soy cuidadoso, pero es que todo son ventajas», comenta con su medio de transporte bajo el brazo.

LOS DETALLES Normativa Ordenanza reguladora de circulación de Vehículos de Movilidad Personal. Trata de fijar una normativa de uso en la ciudad. Hasta ahora esta se limita a una instrucción de la Dirección General de Tráfico. Tipos La lista es amplia y sigue creciendo. Bicicletas, patinetes, ruedas, plataformas, triciclos eléctricos, hasta sillas de ruedas eléctricas. Circulación El área de Movilidad municipal pretende que no haya restricciones siempre que se respete al peatón. Se quiere que los VMP sean alternativa al coche. Aceras Podrán ser de uso de VMP pero a no a más de 20 km/h.

Es una especie de rueda sobre la que se sube. Apenas pesa 11 kilos y por supuesto no necesita buscar aparcamiento porque la lleva siempre con él. La Policía Local ya ha llegado a pararle. «Pero no para ponerme una multa, sino para interesarse por qué es esto. Mucha gente no lo conoce», admite.

El Consistorio cacereño acaba de sacar a información pública el texto regulador de estos nuevos medios. El borrador de la futura ordenanza reguladora de vehículos de movilidad personal en la ciudad es el punto de partida. En su exposición de motivos se explica que son vehículos «no contaminantes», cada vez más habituales, con facilidad para maniobrar, para aparcar, y casi a coste cero. El monociclo de Javier tiene 32 kilómetros de autonomía. Él ya ha recorrido unos 400. Una simple carga mediante la conexión a la red eléctrica permite tres o cuatro días de uso.

La ordenanza cacereña quiere dar respuesta a las dudas que surgen. La Concejalía de Movilidad se propone una regulación clara, pero sobre todo que permita que estos medios además de ser de ocio lo sean de transporte. Por ello se desechará, según el equipo de Gobierno, elaborar una lista con las calles por las que sí es posible circular. «Contemplamos que haya libertad de movimiento por toda la ciudad, que sea un auténtico medio de movilidad. Es una alternativa al coche. Si dices 'por aquí sí y por esta calle no', deja de ser un elemento de movilidad para serlo solo de ocio», analiza Mateos.

Aclara que el texto está «por pulir» y es mejorable. De hecho, por eso se encuentra en exposición pública. El Ayuntamiento quiere escuchar a colectivos afectados, usuarios y vecinos. Se tomarán en cuenta sus sugerencias y con ellas se redactará el documento final.

El primer paso, no obstante, está dado. La ausencia de una normativa específica lleva al Consistorio a actuar. Antes lo hicieron otros ayuntamientos como Madrid, Barcelona o Valencia. Algunos ya han introducido cambios.

«Queremos garantías para compartir espacios» «Contemplamos libertad por toda la ciudad, pero queremos garantías de seguridad para compartir espacios con los viandantes», sugiere Rafael Mateos. El concejal de Movilidad resalta que la ordenanza aún está abierta a nuevos cambios durante el periodo de exposición pública. Su objetivo es regular y que los vehículos de movilidad personal sean alternativa al coche. Se podrán usar en «aceras de más de cinco metros, pero a velocidad reducida» y también por carriles bici y segregados, avanza. Los vehículos que se utilicen para actividad económica o turística deberán tener seguro y permiso municipal. «Vamos a escuchar a los usuarios ahora», concluye Mateos.

En Cáceres el objetivo es hacer «compatible» el uso de los VMP «con el derecho de los peatones». En cualquier caso, y aunque se permita la utilización de estos elementos, los viandantes tendrán siempre preferencia en aceras. Ello no significa que los VMP no puedan circular por ellas. Eso sí, deberán hacerlo en determinadas circunstancias y además cumplir los requisitos que se establecen.

Con carácter general, se autoriza a que estos vehículos se desplacen por «zonas destinadas al tránsito peatonal» siempre que la anchura de las misma lo permita y no haya una aglomeración de personas. Además, se resalta «que la velocidad empleada no sea superior a 20 kilómetros por hora». Ello afecta a bicicletas, patines, sillas eléctricas de personas con movilidad reducida...

También se alude a «itinerarios compartidos peatones-carril bici», con la limitación de 10 kilómetros por hora y de nuevo con «la prioridad de paso de los peatones», se añade en el borrador.

Los ciclistas deberán mantener una distancia de al menos un metro en las maniobras de adelantamiento o cruce de peatones y no podrán realizar movimientos que pongan en peligro su integridad física. Se descarta que haya tránsito compartido en calles de «gran relevancia comercial o de tránsito tradicional de peatones». También será el propio Ayuntamiento a través de la Policía Local el que pueda prohibir la circulación por zonas peatonales o aceras en las que, a pesar de ser de más de cinco metros de anchura, se den razones de seguridad para ello.

Un ejemplo puede ser el mercado medieval. «Es obvio que aunque se den las condiciones concretas para que se circule por allí, si se está celebrando una actividad con elevada concentración de personas como esa no estará autorizado circular», comenta el concejal de Movilidad. Otra duda podría ser Cánovas. El bulevar es un punto habitual de encuentro. «Tiene más de cinco metros de anchura y sí sería posible en ese caso moverse. Siempre a velocidad limitada», remarca Rafael Mateos.

Los VMP cuando se desplacen por las aceras deberán marcar una distancia mínima de un metro con la fachada. Además, por la calzada tendrán que ir de manera obligatoria por la parte derecha de la misma. En ese caso, deberán cumplir «la legislación sobre tráfico», es decir, lo relativo a tasas de alcohol, auriculares, teléfonos móviles...

Permisos

Los VMP, señala la ordenanza, «no requerirán de una autorización administrativa municipal para circular por las vías urbanas». Sí habrá un registro de vehículos de las clases C1 y C2. Son los que se destinan a actividad de explotación económica o transporte de mercancías. Además, el propio Ayuntamiento puede regular las vías destinadas a VMP y requerirá a los titulares de las clases C1 y C2 un permiso que deberá expedir. El caso tiene trascendencia ya que este mismo verano se conoció que los taxistas habían denunciado a una empresa de triciclos eléctricos por competencia desleal.

A su vez, la ordenanza tiene un régimen sancionador. Por ejemplo, «circular por las zonas degradadas de tráfico o destinadas al tránsito peatonal a una velocidad superior a los 20 kilómetros por hora» se considera infracción muy grave. También lo es carecer de seguro de responsabilidad en un VMP dedicado a actividad económica. Ese tipo de infracciones tendrán una sanción de 2.000 euros.