«El circuito es un poco compacto pero ayudará a mejorar la técnica del 'skate'»

La Asociación Skate Cáceres se fundó hace 15 años y cuenta con una treintena de socios activos. La preside Mario Rey. Y engloba, además de la modalidad de 'skate' o monopatín, otras disciplinas deportivas urbanas como BMX, 'scooter' o 'roller'. Hace escasos días concluía la obra del circuito de 'pump track' del parque del Príncipe y varios miembros del colectivo probaban este recinto de curvas peraltadas y resaltos, destinado a ciclistas y usuarios de patines, patinetes y monopatines.

«El circuito se asemeja mucho a uno de BMX, pero un poco más pequeño», indica Rey. «El recorrido se hace empujando y bombeando con el cuerpo. Yo salgo con el 'skate' y no tengo que darme ningún impulso, sino que bombeando el cuerpo en las curvas y en los 'doobies' puedo hacer una vuelta súper rápida», ilustra el especialista. «Nos ha gustado mucho, aunque es un poco pequeño, pero para los que estamos aquí está bien y esperemos que en un futuro pueda crecer».

La pista la ha diseñado la firma especializada Velo Solution y es la única de sus características en la ciudad, que cuenta con otros parques de 'skate' en la Mejostilla y los Castellanos.

«Cuando tienes un nivel se queda pequeño, pero les vendrá bien a futuras promesas para quitarse el miedo» JOSÉ MARÍA GALÁN Profesional BMX

«Se podría completar con algunas rampas más para que en un futuro forme parte de un 'skate park' como tal» ALEJANDRO VALIENTE Profesional 'skate'

Mario, fotógrafo de profesión, tiene 35 años y se inició en el 'skate' a los 12 de la mano de su hermano. Señala que es un deporte con buena acogida entre los jóvenes «pero a nivel individual, porque está en la calle, es libre y se puede practicar en muchos sitios», resume.

Le acompaña José María Galán, conocido como 'Champi', que se dedica a montar en bicicleta desde los 15 años. Acude con un modelo de BMX con el que practica 'street' o calle. «Son bicis más cortas y con tubos, las piezas son más duras y llevan una presión en las ruedas más floja para amortiguar», detalla este cacereño de 27 años que ha competido diez en esta disciplina.

«Ahora estoy estudiando y buscando otra alternativa de futuro, ya que son deportes minoritarios que no te dan para poder vivir con comodidad», cuenta el joven antes de demostrar su destreza en los desniveles de la pista. «Este tipo de circuitos –apunta– ayudan a mejorar la técnica. Cuando ya tienes un nivel quizás se queda un poco pequeño, pero creo que a futuras promesas les va a venir muy bien para quitarse el miedo».

Alejandro Valiente lleva 12 años practicando 'skate'. Reside en la Mejostilla y la pista de su barrio le animó a patinar. «Siempre me ha llamado la atención porque es una práctica muy independiente. Estoy yo y mi tabla y hasta donde quiera llegar. No hay entrenamiento, ni equipación, ni nadie me exige nada», comenta este otro joven de 26 años que imparte talleres de esta disciplina en las instalaciones públicas de la capital cacereña.

Lo hace, explica, para fomentar este deporte y erradicar los «prejuicios» que considera que todavía existen hacia quienes lo practican. «Día a día se demuestra que no es como piensa la gente. Personas con prácticas nocivas las hay en todos sitios. Estamos demostrando que esta práctica es algo normal, tenemos carreras, tenemos empresas y no somos personas tiradas en la calle o que por tener un patín somos delincuentes», enfatiza Valiente, que es educador social.

Como sus compañeros, Alejandro esperaba un circuito «más amplio», aunque valora su ubicación en el centro. «Es muy compacto y el primer día que lo vi me llevé una desilusión, pero está muy bien». «Tal y como está y donde se encuentra, se podría complementar con algunas rampas más para que de cara a un futuro forme parte de un 'skate park' como tal», propone.

