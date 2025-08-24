El cine de verano gratuito regresa esta noche al Foro de los Balbos A las 22.30 horas, se proyectará hoy el clásico de ciencia-ficción ‘Cocoon’ y el día 31, la película ‘El especialista’

El Foro de los Balbos de Cáceres se convierte un año más en un cine de verano con dos proyecciones que tendrán lugar los domingos 24 y 31 de agosto, de forma gratuita a partir de las 22.30 horas.

Se trata de la séptima edición de esta iniciativa que pretende convertir este espacio en un punto de encuentro para todas las generaciones a través de la gran pantalla, según ha indicado la concejala de Festejos, Soledad Carrasco.

En esta ocasión se proyectarán dos películas: ‘Cocoon’, un clásico que podrá verse hoy domingo, y ‘El especialista’, una cinta de estreno que se proyectará el domingo 31 de agosto.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Cáceres «reafirma su compromiso con la cultura, el ocio saludable y la dinamización de los espacios públicos», ha dicho Carrasco, que ha animado a toda la ciudadanía a que disfrute del séptimo arte en el corazón de Cáceres porque «es una de las mejores formas de compartir y vivir nuestra ciudad estas noches de verano».

Esta noche se podrá ver ‘Cocoon’ (1985), un clásico de ciencia ficción que combina ternura, humor y reflexión sobre la vida y la juventud eterna. La cinta cuenta la historia de un grupo de personas mayores que, por accidente, descubre la fuente de la energía vital de unos extraterrestres y se embarca en una aventura que cambiará sus vidas para siempre.

El siguiente domingo, 31 de agosto, se proyectará ‘El especialista’ (2025), una novedad trepidante en la que un doble de acción debe enfrentarse a explosiones, persecuciones y conspiraciones mientras trata de recuperar a la mujer que ama. Una propuesta llena de ritmo y adrenalina que cerrará la programación del ciclo.