Las cinco experiencias imprescindibles del Mercado Medieval de Cáceres

Cáceres da el pistoletazo de salida esta tarde a una de la citas más multitudinarias de su agenda otoñal: el Mercado Medieval de las Tres ... Culturas. La inauguración de esta XXII edición tendrá lugar a las 17.30 horas en el Arco de la Estrella. Hay, incluida la de este jueves, cuatro jornadas por delante para disfrutar de una propuesta con aires exóticos que transcurre por la Ciudad Monumental y por algunas de las calles y plazas de la zona extramuros. Pablo Llorente, gerente de la empresa Rivendel –firma que organiza por cuarta vez este mercado– ofrece cinco claves para sacar el máximo partido a la visita. Un consejo: si puede evite el coche porque aparcar es una misión difícil.

Barrio judío y Pereros Un paseo por los campamentos

Una de las propuestas más originales se encuentra en el barrio judío o barrio de San Antonio y en la Plaza de Pereros. Aquí están instalados los denominados campamentos. En el barrio judío está el campamento de las tres culturas y en Pereros, el dedicado a los vikingos. Talleres de esgrima, charlas didácticas sobre el manejo de espadas, demostraciones de formaciones de combate y explicaciones sobre cómo se viste un caballero articulan esta programación paralela, que incluye actividades en horario tanto de mañana como de tarde en la zona menos bulliciosa del mercado.

San Mateo y las Veletas Un festín con sabor árabe

La Plaza de San Mateo, San Pablo y la de las Veletas es la zona árabe del Mercado Medieval. Decoración, artesanía y gastronomía se alían en torno a la iglesia de San Mateo y el Museo de las Veletas para trasladar al visitante a esta cultura a través de los cinco sentidos. Habrá puestos de dulces, teterías y venta de cerámica original marroquí. Y para aquellos que quieran almorzar la carta incluye kebabs, falafel (plato típico de la cocina árabe y de Oriente Medio, que consiste en bolas fritas de pasta de garbanzos u otras legumbres con cebolla, ajo, cilantro o perejil y especias, según la definición del diccionario de la RAE) y pakoras (plato procedente de India, Pakistán y Bangladesh elaborado a base de verduras fritas en una mezcla de harina de garbanzo).

Plaza Mayor Atracciones infantiles, espectáculos de fuego y conciertos

La Plaza Mayor es el escenario en el que transcurrirá el grueso de la programación paralela del mercado, desde los espectáculos de fuego hasta los conciertos. Aquí, de hecho, la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático) estrena mañana, viernes, el espectáculo titulado 'Viento del Este', que hace referencia a la llegada de los primeros zíngaros desde Rumanía a España. La representación comenzará a las 12.00 horas y contará con la participación de un centenar de alumnos. También se han programado durante todo el fin de semana pasacalles, combates a pie... y un taller de horneado de pan de leña. Por otro lado, es el lugar elegido para instalar las atracciones infantiles. El Foro de los Balbos acogerá, además, cuentacuentos y actividades para niños.

150 puestos articulan la oferta del Mercado Medieval de las Tres Culturas, que organiza por cuarta vez la empresa Rivendel, originaria de Santander. Al Ayuntamiento le cuesta 60.150 euros al año.

Gran Vía, Pizarro, San Juan y Santa Clara De puesto en puesto, la esencia del mercado

Un total de 150 puestos articulan el mercado, distribuidos entre la calle Gran Vía, la Plaza de San Juan, Pizarro y la Plaza de Santa Clara. Artesanos de todo el país y algunos procedentes del extranjero exhiben sus mercancías. Abren todos los días a las doce de la mañana.

Dulces húngaros, repostería vasca, empanadas gallegas, hierbas de Jaén, almendras garrapiñadas hechas en el momento, jabones naturales, piezas elaboradas en cuero y complementos de todo tipo caben en esta cita, en la que también habrá una representación de artesanos locales.

Santa María y San Jorge Tabernas en el corazón monumental

Si hay un escenario del Mercado Medieval entregado a la restauración esa es la Plaza de Santa María, dibujada como la zona cristiana en el mapa de las tres culturas del mercado. «Hay desde tabernas, hasta pizzas, croquetas y empanadillas, cerveza artesana, mojitos... Este año, como novedad, va a haber un puesto que va a ofertar tortillas y otro de gofres», enumera el gerente de la empresa organizadora. «Hay de todo. El que no come es porque no quiere», resuelve.