Cinco años de cárcel para el joven que acuchilló a otros dos en Cáceres Augusto M. G. J. en el banquillo de acusados de la Audiencia Provincial de Cáceres. :: / HOY La Audiencia considera que es culpable de un intento de homicidio al querer matar al que resultó herido grave SERGIO LORENZO Cáceres Miércoles, 14 noviembre 2018, 08:03

En el juicio en el que era acusado de un intento de homicidio, el joven residente en Sevilla Augusto M. G. J. aseguró que él no se peleó en la Madrila hace dos años, y también dijo que era imposible que él llevara una navaja, porque cuando va de fiesta no lleva navaja. Pero según acaba de sentenciar la Audiencia Provincial de Cáceres, sí tenía esa noche una navaja y sí apuñaló con ella a otros dos jóvenes de Cáceres, uno de ellos de gravedad.

La Audiencia condena a Augusto a cinco años de cárcel por intento de homicidio, pagar una multa de 450 euros e indemnizar al joven al que casi origina la muerte con algo más de 7.000 euros. También se le prohibe acercarse a él durante nueve años.

Un amigo suyo que también intervino en la pelea y le acompañó en el banquillo de acusados es condenado a pagar una multa de 270 euros. Hubo un tercer detenido por este altercado, que al ser menor de edad ha sido acusado en el Juzgado de Menores.

La pelea tuvo lugar la madrugada del 11 de diciembre de 2016. Los dos jóvenes que resultaron heridos eran primos y estaban celebrando el cumpleaños de uno de ellos. Antes de las seis de la mañana salieron de una discoteca de la Madrila Baja, y el que cumplía años tuvo un altercado con el grupo en el que estaba Augusto. Se separaron pero volvieron a enfrentarse unos minutos después al coincidir en la entrada de la Sala Rita. Según declaró en el juicio el joven que cumplía años, allí Augusto sacó una navaja y le atacó. «Me intentó clavar la navaja tres veces en el estómago», dijo. Su primo salió en su defensa y todos fueron a atacarle. Huyo por una escaleras que comunica la Madrila Baja con la avenida de Hernán Cortés, cogiéndole en mitad de la escalera, frente al establecimiento en el que entonces estaba Pans and Company. Le dieron un empujón, le tiraron en una zona ajardinada, tras unos setos, y allí le dieron una paliza.

Los dos primos aseguran que debió ser allí cuando Augusto dio una puñalada en la espalda a uno de ellos.

Los dos huyeron y, como suele pasar en muchos casos de apuñalamientos, ninguno de los dos sabía que estaban heridos. Incluso les pararon agentes de la policía a los que les indicaron que las personas que les habían pegado estaban en la Madrila, pero no les dijeron que estuvieran heridos por arma blanca.

Cuando estaban en la calle San Pedro de Alcántara, el que había recibido la paliza frente al Pans and Company comenzó a tener problemas para andar, y a sentir un gran dolor en la espalda y en la boca. Avisaron al 112 y acudió una ambulancia que le llevó al servicio de Urgencias de un Hospital, en donde se dieron cuenta de que tenía una puñalada en la espalda. Era de pequeño tamaño, pero había alcanzado la pleura y el pulmón, ocasionando un neumotórax traumático izquierdo, que le había colapsado el pulmón. Fue trasladado al Hospital Infanta Cristina de Badajoz, en donde le intervinieron quirúrgicamente con el fin de drenar aire en la cavidad pleural. Estuvo hospitalizado cuatro días, y tardó siete en curar.

Su primo, cuando se quitó la ropa en su casa, vio que tenía dos cortes de navaja, uno en la rodilla y otro en el muslo derecho. Tardó cinco días en curar.

Augusto aseguró en el juicio que él no había intervenido en pelea alguna, que estaba muy borracho y drogado, al haber consumido cocaína, y que cuando salió de la discoteca se fue a dormir al interior de su coche, para irse a Sevilla al despertarse. Dijo que no sabía nada de la navaja, arma que no ha llegado a aparecer.

Durante el juicio su abogado defensor pidió su absolución al considerar que no había pruebas de que él hubiera originado las agresiones con arma blanca, mientras que el ministerio fiscal y la acusación particular pidieron que fuera condenado a siete años de prisión.