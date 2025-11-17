Cierran el recinto de Maltravieso por el inicio de las obras de la neocueva en Cáceres

La obra para la construcción del edificio que albergará la réplica de la cueva de Maltravieso de Cáceres es ya muy visible, con el ... inicio de la retirada del pavimento de la explanada de acceso a la cavidad y el cierre al centro de interpretación.

La empresa Magenta es la encargada de poner en pie el edificio que acogerá la futura neocueva por un importe de 1,58 millones de euros. Este proyecto, que promueve el Ayuntamiento de Cáceres a cargo de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene como finalidad levantar el inmueble que albergará la réplica a escala real de aproximadamente un 60% de la cueva de Maltravieso, concebida como un espacio divulgativo y de interés turístico para la ciudad. El plazo de ejecución previsto es de 11 meses.

Estos trabajos son diferentes a los del diseño y ejecución de la propia reproducción de la cueva, que ya se había adjudicado en el año 2024 a la UTE Imandra Project–Tecmolde–Federico Soriano. Este espacio, una cavidad que contará con 130 metros de longitud, se lleva la partida más sustanciosa de los cuatro millones de euros que recibirá Cáceres y que está dividido en cuatro ejes. En concreto, se emplearán 2.800.000 a esta parte, de los cuales 2.340.000 estarán dedicados a la fase I.

La idea es reproducir la cueva de forma exacta y a escala real, con las superficies, texturas y colores de las pinturas y grabados originales. Otros dos de los ejes contenidos en este proyecto también abarcan la mejora de la zona. 310.000 euros se dedicarán a la restauración ambiental de la zona de influencia de la cueva de Maltravieso y 200.000 a la adaptación del parque disuasorio inteligente en este entorno.

En Maltravieso se conservan los primeros símbolos que fueron capaces de ser representados sobre las paredes de una cueva por los seres humanos (neandertales) y que ayudaron a configurar las capacidades simbólicas del ser humano en su proceso evolutivo. En febrero de 2018 la revista Science se hizo eco de nuevos estudios de datación llevados a cabo por un grupo de investigación europeo que concluyeron que una de las pinturas que se hallan en las paredes de esta oquedad tiene una antigüedad de al menos 66.700 años, más del triple de lo que se estimaba hasta el momento, ya que la edad de las célebres manos en positivo y negativo se fijaba en 20.000 años.

La cueva de Maltravieso de la capital cacereña y las cuevas de Escoural (Montemor o Novo, Portugal) trabajan para ser reconocidas como Patrimonio Cultural de la Humanidad para el arte rupestre. Están separadas por más de 200 kilómetros pero luchan en pos de un objetivo que las unirá para siempre. Sus pinturas rupestres o incluso el hecho de haber sido descubiertas ambas en antiguas canteras plantean horizontes similares.

Las obras de la construcción de la neocueva obligarán también a suspender las visitas a este entorno. En marzo de 2019 se anunció que, por primera vez, la cueva de Maltravieso podría recibir visitas guiadas, un programa experimental que duraría un año.

La pandemia atravesó este proyecto y las visitas se suspendieron a finales de 2022. Se inauguró una etapa en la que se llevó una política restrictiva respecto a la anterior, y en lugar de 12 personas a la semana se procedió a una reducción a cinco, ya que se comprobó que los parámetros precedentes eran negativos, con contaminación microbiológica, contenido de C02 y florecencia de hongos.

Hace dos años se anunció que se prolongaba la iniciativa de la manera establecida, por lo que había que coger cita y después entrar en un sorteo, del que salían las cinco personas agraciadas para conocer este recurso acompañados de un técnico. Seis docenas de manos, líneas de puntos, discos y triángulos soplados en rojo, triángulos, trazos pareados y otra simbología, además de figuras animales tanto pintada como grabada pespuntea el recorrido de la visita de Maltravieso, que dura aproximadamente una hora y que transita por las rutas trazadas por los peones camineros de la Diputación después de que Carlos Callejo, el estudioso que halló las pinturas rupestres en 1956, empezara a interesarse en estos restos únicos.