Cierra Papelería Márquez tras 50 años de atención a los cacereños

Con su simpatía habitual, las hermanas María Antonia y María del Prado atienden a los clientes que se agolpan frente al mostrador de la papelería Márquez, para comprar a buen precio un libro de recordatorio de primera comunión, un belén, cuadernos de dibujo o rotuladores. « ... Aquí lo tienes, mi niño», dice María Antonia a un cliente que conoce de toda la vida, entregándole unos cuadernos que le ha pedido.

El motivo de tanta clientela es un gran cartel que hay en el escaparate. Un cartel verde con letras negras que dice: «Liquidación por cierre». La histórica papelería de Cáceres cierra y está vendiendo sus existencias a un precio inmejorable. «Todo lo tenemos en liquidación –explica María Antonia–. Así estaremos este mes de abril. Si nos queda algo de material aguantaríamos en mayo, pero intentamos cerrar en abril».

Al preguntarle el motivo del cierre del negocio se sincera: «El motivo principal de cerrar es el alquiler del local. Nos lo suben todos los años un 10%, y desde que tenemos ese contrato se nos ha puesto en unas condiciones en las que no podemos asumir tantos gastos. Con la pandemia, con el local cerrado estuvimos pagando los meses de alquiler. No nos ayudaron y no podemos con tantos gastos».

Ampliar El matrimonio formado por Antonia y Manuel en la papelería. Cedida

También se queja de que la gente ya no compra tanto en las papelerías. «Cada vez compran más por internet. Luego también está la competencia de las grandes superficies, de los chinos... Es que hasta las tiendas de ropa se dedican a vender agendas. Son muchas cosas. Pero bueno, es lo normal. Como digo yo: el sol sale para todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a comer», sentencia con una sonrisa.

Aprendiz de Sanguino

Papelería Márquez lleva desde hace más de 50 años en la calle San Antón, frente al Gran Teatro. Es un negocio de los llamados 'de toda la vida' de Cáceres, cuya historia se recoge en el libro 'Negocios de Cáceres de ayer y de hoy', escrito por Antonio García Villalón, que cuenta su origen así: «Manuel Márquez nace en Cáceres en 1940. Siendo un crío se marcha de aprendiz con Sanguino, que tenía en la esquina de la Plaza Mayor con General Ezponda, en lo que hoy es El Pato, una librería con el despacho oficial de quinielas. Allí tenían de vecinos a los Almacenes Mendoza, el ultramarinos del señor Higinio y la tienda de máquinas de coser Singer». Luego Sanguino abre una papelería en la calle San Antón, que en los años 70 se la traspasa a Manuel Márquez y a su mujer Antonia Moreno, que había nacido en Casar de Cáceres.

Hubo un tiempo que funcionaron como librería, y también vendieron regalos de decoración; pero vieron que lo mejor era centrarse en la papelería y la venta de lotería y apuestas del Estado.

Antonia murió en 2020

El matrimonio atendió el negocio hasta que se jubilaron en el año 2005, quedando al frente del negocio sus dos hijas.

«Tuvimos la desgracia de que mi madre se nos murió en marzo del año 2020, en plena pandemia. Le detectaron una leucemia y se nos fue –cuenta María Antonia–. Mi padre vive en Casar de Cáceres. Está bien, pero un poco disgustado porque tenemos que cerrar; pero no queda más remedio. Ahora nosotras tendremos que buscar un trabajo y ya está, porque la vida sigue».

Las hermanas no han buscado otro local para seguir porque les limita el tener el terminal de la venta de lotería y apuestas del Estado. Tendrían que quedarse por la zona y los locales son caros. «El terminal de loterías nos limita, porque tiene que estar a menos de 300 metros de cualquier otro punto de venta de lotería», explica.

Las hermanas venden el terminal de lotería y apuestas por un preció entre 70.000 y 80.000 euros.

La Papelería Márquez está en parte empapelada con los carteles de la gran cantidad de premios que han dado a lo largo de décadas de historia. El mayor fue uno en el año 2008, cuando un cliente se llevó 2.716.992 euros jugando a la primitiva.