¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Presentación este jueves de la feria 'ArteAparte' que arranca este viernes en Belleartes. HOY

Cien propuestas de todo el mundo se dan cita en la feria 'ArteAparte' de Belleartes de Cáceres

La cita prevé acciones en Jarilla, Casar y Cordobilla de Lácara y fomenta la creación inclusiva con Aspainca y Novaforma

R.H.

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:50

Comenta

Más de un centenar de propuestas artísticas de todo el mundo se dan cita en Cáceres, en la XI Feria de Arte y Acción 'ArteAparte', ... que se inaugura hoy viernes a las nueve de la noche en en el Espacio Belleartes de la calle Donoso Cortés. Está organizada por la Asociación Cultural Belleart y pretende aportar su grano de arena a la carrera para la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031. Esta cita cultural, que nació para dar un espacio a artistas emergentes que no tienen posibilidad de mostrar sus obras en ferias y circuitos oficiales, ha recibido este año más de 500 propuestas para participar, de las que se han seleccionado 117 artistas, recoge Europa Press.

