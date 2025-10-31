Cien propuestas de todo el mundo se dan cita en la feria 'ArteAparte' de Belleartes de Cáceres

Más de un centenar de propuestas artísticas de todo el mundo se dan cita en Cáceres, en la XI Feria de Arte y Acción 'ArteAparte', ... que se inaugura hoy viernes a las nueve de la noche en en el Espacio Belleartes de la calle Donoso Cortés. Está organizada por la Asociación Cultural Belleart y pretende aportar su grano de arena a la carrera para la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031. Esta cita cultural, que nació para dar un espacio a artistas emergentes que no tienen posibilidad de mostrar sus obras en ferias y circuitos oficiales, ha recibido este año más de 500 propuestas para participar, de las que se han seleccionado 117 artistas, recoge Europa Press.

La mayoría se trata de artistas emergentes pero también participan otros consolidados, y los seleccionados cumplen el criterio de ser la mitad de ellos procedentes de Extremadura, el 25% del resto de España y el otro 25% internacionales, de diferentes países.

Esta nueva edición se presentó este jueves con la participación del concejal de Cultura, Jorge Suárez, junto al secretario general de Cultura, Francisco Palomino; la diputada provincial de Igualdad, Antonia Molina; y el comisario de la feria Paco MacGregor. El comisario ha detallado que entre los países presentes figuran Portugal, Francia, Italia, México, Colombia, Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Marruecos, Sudáfrica, China y Australia. «Luchamos para que la feria este año vaya en sintonía con la capitalidad cultural y trabajamos los valores de la participación de la ciudadanía y el bienestar, la inclusión, la accesibilidad y la sostenibilidad», explica.

Destaca la sinergia rural de esta feria que va a realizar acciones en Jarilla, Casar de Cáceres y Cordobilla de Lácara con tres intervenciones en estos municipios, que también fomentarán el arte inclusivo al contar con la colaboración de Novaforma y Aspainca para estas formas artísticas.

La feria también tiene un hueco para los jóvenes menores de 16 años con 'ArteAparte Junior', que les ofrece la posibilidad de tener una primera experiencia expositiva real, y cuenta con la colaboración de la Bienal Internacional do Alentejo (BIALE), que contará con 9 obras de artistas del acervo de BIALE, que abre el viernes 7 de noviembre en la sala B de Belleartes.

Ante este programa, el concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha destacado la importancia de esta cita para la ciudad, que es una muestra de la colaboración público-privada con el objetivo de fomentar el arte. «Este evento encaja en los valores del camino a la Capitalidad Cultural Cáceres 2031, que son la sostenibilidad, el apoyo a la diversidad, al artista, a la participación ciudadana; y es un granito más que suma en esa carrera», ha dicho.