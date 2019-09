Los cien días de Salaya

El lunes, 23 de septiembre, se cumplieron cien días del Gobierno de Luis Salaya. Ya se ha alcanzado esa barrera psicológica que permite a la oposición política endurecer su discurso y al ciudadano patalear con más fuerza. Es la línea temporal que de algún modo nos da carta blanca para lanzar una queja tras otra.

La mía la tengo clara. Un envoltorio bonito con un interior vacío. Bicicletas pintadas en el asfalto, agua en las fuentes de la plaza Mayor y una torre para admirar la belleza de la ciudad. Así se resumen estos tres meses. Sin embargo, más allá de eso, que está muy bien, todavía no ha habido medidas que cambien el rumbo de esta pequeña urbe. De nada sirve el blanco de una bicicleta en el asfalto si no existe un verdadero carril bici. Es solo un ejemplo. No me malinterpreten.

Tampoco vale con anunciar a bombo y platillo lo que ya existía antes de tomar el bastón de mando. Aunque las redes sociales se llenen de anuncios y 'me gusta', el ciudadano se da cuenta. Por mucho que se publique y por muchas fotos que se suban a Internet, el verano para el cacereño ha sido el mismo de siempre. El ciclo 'Las Noches en el Baluarte de los Pozos', los conciertos de Pedrilla y el festival de Cultura Urbana ya estaban en Cáceres antes de que Luis Salaya fuera alcalde. Son otros ejemplos. Tampoco los malinterpreten.

Ya ha pasado el tiempo suficiente como para pasar a la acción de verdad. Ya es hora de que los ejemplos del cambio que tanto anunciaban antes de llegar los empiecen a poner ellos.

Apliquen medidas de calado. No vaya a ser que una legislatura no sea suficiente para pintar un 'Cáceres en color'. Por ahora no se atisba ni el boceto.

Quién sabe. Quizás tienen guardado un as en la manga. Quizás están esperando otros cien días para empezar a atajar los verdaderos problemas de los cacereños. Pero, por favor, no tarden mucho más. Ya se sabe que cuando la película es lenta el espectador se acaba cansando del argumento y cambiando de canal.