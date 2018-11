Las chuches salen de las aulas cacereñas En algunas aulas, como en las de Infantil de cinco años del colegio Prácticas, soplan las velas en tartas de decoración. :: jorge rey Muchos centros educativos de la ciudad aprueban en sus reglamentos la supresión de dulces para las celebraciones CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 25 noviembre 2018, 09:37

Suaves vocecillas entonan el cumpleaños feliz en una clase de Infantil. Llega la tarta, llegan las velas y se soplan. Pero la tarta, que no tiene ni gota de nata, ni una chispa de chocolate, ni un ápice de crema no se come, se guarda hasta el siguiente cumpleaños. Es de mentirijillas, una manualidad que sirve para dar sensación de fiesta sin que medie el azúcar. Las tornas están cambiando, y ya no es tan habitual que entren en las aulas tartas, bizcochos, zumos, batidos, bolsas rellenas de todo tipo de caramelos con exóticas formas y grandes dosis de artificialidad. La cosa fue 'in crescendo' desde los ochenta, cuando se repartían un par de caramelos por niño, hasta los últimos años, donde se fue perpetrando el exceso. En España, un 19% de los niños y un 17% de los niñas tienen obesidad y se han multiplicado las cifras de intolerancias alimentarias.

A pesar de que la Junta de Extremadura no tiene ninguna normativa al respecto, tal y como informa la consejería de Educación, los colegios van adoptando en sus reglamentos internos medidas a favor de limitar el consumo de alimentos en las aulas para las celebraciones.

El colegio Alba Plata lleva ya desde hace varios cursos, al menos siete, evitando este tipo de productos. Tal y como explica su secretario, Nacho Silveira, en este centro se hace «mucho hincapié en los hábitos saludables». Más allá de estos principios, las particularidades de muchos niños, con intolerancias alimentarias, les llevaron a plantear formas diferentes para celebrar. Porque celebrar, se celebra. «Depende de cada aula, los más pequeños tienen una tarta hecha de goma espuma que utilizan para representar lo de saltar la vela, hacen una corona y se les da ese día responsabilidades especiales», explica Silveira. En otros casos el cumpleañero lleva varias fotos en las que se recoge su vida hasta el momento, una forma de hacer una breve trayectoria que sirva de homenaje. «Les sirve para reflexionar sobre cómo ellos van creciendo». Las familias aceptan de buen grado la sugerencia que hace el centro. «Es algo recogido en nuestro documento de organización y entendemos que no es un sacrificio, las familias no ponen problemas, porque luego se celebra fuera»

La Consejería de Educación no cuenta con ninguna directriz sobre qué alimentos pueden entrar en los colegios

Los cumpleaños no son una excepción en este centro. «Tenemos hecho un menú semanal en el que sugerimos una serie de alimentos que serían los recomendados, y las familias sí que lo siguen en un 90%, nos gusta que los niños reflexionen sobre por qué comemos ciertas cosas». Fruta y bocadillos de pan «de verdad, no de pan de molde» son las sugerencias para la media mañana. Los zumos de brick, tan habituales en las mochilas de muchos niños no tienen cabida en este centro ubicado en la avenida de Dulcinea. «Si abrimos el abanico de los zumos nos entra de todo, sobre todo bebidas muy azucaradas».

No discriminación

En el colegio Prácticas el pasado mes de octubre se pasó a todas las familias un listado con nuevas normas con varios apartados, también referentes a la celebración de los cumpleaños. Hasta ese momento no había una pauta. «El claustro ha llegado a esa decisión porque cada vez hay más casos de niños intolerantes a una diversidad de alimentos, hay niños que no sabemos si son intolerantes hasta que no consumen algo por primera vez, hay un riesgo cuando no sabemos exactamente los componentes de lo que se trae», explica Toñi Hernández, directora del Prácticas. Hay una segunda lectura que tiene que ver con la no discriminación. «No queremos que un niño sienta que no pueda participar de la celebración igual que el resto». La alternativa puede ser la de llevar un detalle «que no suponga un gasto material». Sugiere esta docente que pueda llevarse «una tarjeta, un dibujo, una poesía, una manualidad». La idea es que nadie se sienta obligado a tener que hacer un desembolso. En algunas aulas los tutores han planteado la elaboración de una corona, cantar una canción de cumpleaños o celebrar un año más en la vida con una tarta de decoración. Como toda nueva norma ha habido cierto run-run en el colegio y algunas madres (siguen ocupándose mayoritariamente de los asuntos escolares) han pedido que hasta fin de año, para completar todos los cumpleaños de 2018 se permita llevar el bizcocho de rigor. La propuesta se ha aceptado excepcionalmente.

Para María Lumbreras, una madre de un niño y una niña de 1º y 3º de Infantil, la normativa no cambia lo que venía haciendo. Ella siempre elabora junto a sus hijos una pequeña manualidad que sirve de recuerdo para cada compañero. Utiliza materiales reciclables, como pajitas, rollos de papel higiénico gastado o cáscaras de nuez. «Creo que es algo divertido, me gusta hacerlo con ellos».

Araceli Velasco es madre por partida doble. Su hija, de cinco años, acude al colegio San Antonio, en donde la prohibición es tajante. «Nada para repartir, ni chuches ni invitaciones, pero comprendo los motivos por el asunto de las alergias y las intolerancias alimentarias». Destaca que a pesar de las limitaciones, «les ponen la corona y les cantan el cumpleaños feliz y salen muy contentos».

Hay también centros en los que, aún sin una limitación formal, sí que se han adquirido hábitos que excluyen, por ejemplo, la famosa bolsa de chucherías. Es el caso del colegio Cervantes, tal y como señala María Jesús Silva, que indica que «chucherías ya no se traen, ni en los cumpleaños ni en ningún momento». «En Infantil suelen traer un bizcocho casero, los más mayores no lo celebran en el aula». Los hábitos, sin duda, van cambiando.