Choque entre un camión portavehículos y un vehículo de mantenimiento de carreteras en la A-66, a la altura de Cáceres

El siniestro, que ha obligado a cortar un tramo de un carril a la circulación, ha dejado un herido leve y daños materiales

M. F.

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:50

El choque entre un camión portavehículos con un vehículo de mantenimiento de carreteras en la A-66, a la altura de Cáceres, ha dejado un herido leve y daños materiales.

El siniestro vial ha ocurrido en el kilómetro 554 en sentido Salamanca, según informa la Guardia Civil, y ha obligado a cortar un tramo de un carril a la ciruclación del tráfico.

Así, el carril derecho permanece cortado unos 600 metros para llevar a cabo las labores de limpieza y acondicionamiento de la vía. Mientras, se permite la circulación de los vehículos por el carril izquierdo. Cuando finalicen los trabajos en ese tramo, se hará al contrario.

En la zona intervienen agentes de la agrupación de tráfico de la Benemérita regulando el tráfico, además del personal de mantenimiento de la autovía.

