Chloé Bird: «La vida es maravillosa porque es finita y morimos, sino no la saborearíamos igual»

Chloé Bird (Cáceres, 1991) vuelve a la carga. En 2021 publicó su primer trabajo en español, el quinto de su carrera, 'Flores y escombros' ... , un idioma que le permitió un nuevo giro creativo y con el que continúa en su nuevo disco, que saldrá en otoño. El pasado jueves sacó su primer single y vídeo, 'Los pájaros han vuelto a verme', inspirado en los versos de Emily Dickinson. Le acompañan Raúl Bernal en la producción, piano, bajo y guitarras, samplers, sintetizadores y secuencias, Edu Olmedo a la batería y Manuel Velardo en la guitarra eléctrica.

–Nuevo disco a la vista. ¿Para cuándo verá la luz?

–El disco sale en otoño, no puedo concretar ahora fecha, pero como los ritmos de la industria son los que son, pues no nos queda otra que sumarnos a ello y e ir sacando single a single durante unos cuantos meses para aprovechar el esfuerzo energético y económico de sacar un disco. Como todo pasa muy rápido hay que ir haciendo entregas poquito a poco y así lo voy a hacer. Sacaré cinco cortes y después todo el disco.

–¿Físico?

–Sí, en vinilo y en plataforma. Los discos han pasado a mejor vida. Yo antes vendía muchos discos en cedé porque la gente los ponía por ejemplo en el coche, pero ahora no. Por romanticismo, por coleccionismo y por ver el arte en grande se saca también en vinilo.

–'Los pájaros han vuelto a verme' aborda un duelo.

–Está basado en un poema de Emily Dickinson que yo estaba leyendo mucho en el momento en el que escribí la canción y digo que habla del duelo porque yo esta canción la empecé a componer cuando murió mi perro y para mí expresa la necesidad de pararse, de reflexionar, de analizar las cosas que pasan en la vida, que no son solo buenas o malas, que hay contrastes, y que todo lo malo tiene un final. La canción parece más reflexiva pero en el fondo es muy esperanzadora. Pero la canción aunque habla del duelo pero no específicamente del de mi perro, es extrapolable a muchos ámbitos. De hecho en el videoclip parece el duelo de una ruptura sentimental y casa perfectamente la letra. Y en ese duelo yo que escribo la canción y quien la escuche nos lo llevamos a nuestro propio terreno y podemos encontrar puntos en común.

–¿Vivimos como si todo fuera para siempre?

–Tendemos a camuflarlo todo, es un maquillaje social bastante heavy, no puede existir lo malo, no puede existir el dolor, todo es eterno, joven, rapidísimo. No sé muy bien en qué nos basamos, la única explicación racional que le encuentro es el consumismo, pero es como un 'carpe diem' muy falso. 'Los pájaros han vuelto a verme' muestra que el dolor existe y que las malas rachas existen y son importantes para construirnos y florecer y disfrutar de las cosas preciosas que tiene la vida. La vida es maravillosa entre otras cosas porque es finita y porque nos morimos, sino no saborearíamos igual.

–Continúa en castellano.

–Sí, me siento mucho más cómoda y soy capaz de escribir de una forma más profunda en mi idioma y expando esa tendencia poética que ya tenía en el anterior trabajo.

–¿Cómo ha sido esta nueva etapa profesional? Está construyendo este disco para de actuar.

–Para mí no hay una dualidad, para mí siempre hay un todo artístico lo que hago y como lo enfoco. Los artistas necesitamos diversificarnos y abarcar muchas cosas y llegar a más gente de forma diferente. Para mí estar sobre un escenario de la forma que sea y es siempre ilusionante.

–¿Cómo elige las personas que están a su lado en cada uno de sus trabajos? Destaca a Raúl Bernal como productor.

–A Raúl Bernal le conocí en 2019 en los premios Pop Eye en Plasencia. Él es de Murcia pero vive en Granada y nos llevamos bien de roma automática. Después de 'Flores y escombros' me apetecía hacer música por el placer de hacer música y le propuse trabajar en cuatro canciones, que fue el EP 'Paréntesis' que salió en mayo de 2023. La experiencia fue muy bonita. Luego he trabajado también en 'La escalera', que fue un tema que hice para la fundación CB sobre la prevención del suicidio infantil y para este disco quería volver a contar con él. Estoy muy contenta porque el disco es aparentemente muy minimalista en la producción musical, tiene mucho de orgánico pero también es moderno y rompedor. No es una ruptura pero sí un escalón más, estoy muy orgullosa porque creo que puede conectar bien con el público.

–¿Es difícil ser música y madre?

–Hay un dicho que dice 'Materna como si no tuvieras trabajo o trabaja como si no tuvieras hijos'. Esta sociedad es perversa, pero hay que dividirse y organizarse muy bien. La música es mi trabajo, no puedo dejar de ser lo que soy, es una necesidad artística y quiero que mi hija tenga un referente de que su madre es una apasionada de su trabajo y lucha por lo que quiere.