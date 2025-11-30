Chloé Bird lanza su nuevo disco: «Es lo más honesto que he hecho hasta ahora» La cantante y compositora cacereña publica 'El surco de los días', su séptimo trabajo en estudio

R. H. Cáceres Domingo, 30 de noviembre 2025

La cantante, compositora y pianista cacereña Chloé Bird ha publicado su séptimo álbum de estudio, que lleva por título 'El surco de los días', y se ha lanzado en todas las plataformas digitales. Cuenta además con una edición física en formato vinilo Ecorecord, producida con materiales reciclados. Este nuevo trabajo reúne diez composiciones que giran en torno al tiempo, la búsqueda de equilibrio y la interpretación personal del mundo actual.

«Es lo más honesto que he hecho hasta ahora», afirma la artista sobre su nuevo trabajo, editado en Wild Punk Records. «Me siento cada vez más definida en la música que quiero hacer y en lo que soy», asegura, para situar así el álbum dentro de una etapa de consolidación de su identidad creativa y de exploración de nuevos enfoques musicales.

'El surco de los días' ha sido producido por Raúl Bernal, músico y productor con experiencia junto a Quique González o Lapido. La grabación se desarrolló en diferentes localizaciones de Granada, Cáceres y Valencia, lo que permitió trabajar con diversas configuraciones técnicas y sonoras. La mezcla fue realizada también por Bernal y la masterización corrió a cargo de Marcos Muniz.

El álbum presenta una combinación de elementos orgánicos y electrónicos. Entre los instrumentos utilizados se encuentran pianos, sintetizadores, guitarras eléctricas, distintas percusiones y samplers. La voz se sitúa como elemento central de la producción, articulando un entorno sonoro minimalista en el que se integran texturas experimentales junto con estructuras del pop contemporáneo. Esta propuesta busca generar un paisaje auditivo equilibrado, donde conviven distintos matices y capas sonoras.

Adelantos publicados

El 'focus track' del lanzamiento es 'A cubierto', una composición que emplea sintetizadores, percusiones y ronroco. La canción aborda la idea del refugio emocional ante situaciones de inestabilidad y se caracteriza por una estructura donde se entrelazan recursos electrónicos con elementos acústicos, generando un ambiente envolvente.

El disco incluye también 'Ad Astra', interpretada junto al productor Raúl Bernal, así como cuatro temas adelantados a lo largo del proceso de presentación del proyecto: 'Los pájaros han vuelto a verme', 'Todos dicen', 'La maleza' y 'Es demasiado'. Cada uno de estos lanzamientos previos ha mostrado distintas líneas temáticas presentes en el álbum, como la relación con la pérdida, la reflexión sobre el ruido social contemporáneo, la ruptura con los automatismos cotidianos o la atención a la belleza de lo simple.

A lo largo de sus diez canciones, el álbum recorre un diálogo entre introspección y observación del entorno. Las letras incorporan reflexiones personales que se sitúan en un marco más amplio, vinculado a sensaciones comunes dentro de la vida cotidiana. El trabajo se cierra con la canción homónima 'El surco de los días', que actúa como síntesis del conjunto tanto en su planteamiento musical como en su enfoque conceptual.

Las letras exploran cuestiones relacionadas con el paso del tiempo, las emociones derivadas del vértigo contemporáneo y la interpretación individual de la sociedad actual. La artista aborda estas temáticas desde una perspectiva personal, presentando textos que alternan un lenguaje poético con formulaciones directas. El disco incorpora elementos narrativos que permiten identificar distintas etapas vitales y creativas.

El planteamiento general del álbum busca establecer un equilibrio entre lo íntimo y lo colectivo, ofreciendo una lectura en la que las experiencias personales se relacionan con dinámicas sociales. La estructura musical acompaña este enfoque, utilizando contrastes entre lo orgánico y lo electrónico para sostener la evolución emocional de las canciones.

Trayectoria

Chloé Bird, nacida en Cáceres en 1991, cuenta con más de un millón de escuchas acumuladas en Spotify y se ha consolidado como una voz reconocida dentro del panorama musical independiente. A lo largo de su carrera ha recibido distintos reconocimientos, entre ellos el Premio Pop-Eye a Mejor Artista Extremeña en dos ocasiones y el Premio Rock Villa de Madrid. Asimismo, ha participado en festivales como Womad en España y Reino Unido, Contempopránea y BIME City, y ha colaborado con formaciones orquestales como la Orquesta RTVE y la Orquesta de Extremadura, lo que amplía su experiencia en contextos de gran formato y arreglos sinfónicos.

El disco está disponible en todas las plataformas digitales a partir desde el 21 de noviembre. La edición física se presenta en formato vinilo Ecorecord, una propuesta sostenible que emplea materiales reciclados. El lanzamiento marca una nueva etapa en la trayectoria de la artista y se integra en su objetivo de desarrollar un catálogo musical coherente y en expansión.