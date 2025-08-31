Chloé Bird lanza 'La maleza', el nuevo tema del que será su séptimo disco La publicación del álbum de la artista cacereña está prevista para finales de este año

Redacción CÁCERES. Domingo, 31 de agosto 2025, 08:26

La artista cacereña Chloé Bird presenta 'La maleza', su nuevo single, disponible desde el 28 de agosto en plataformas digitales. La canción supone el tercer adelanto del que será su séptimo trabajo de estudio, un álbum previsto para finales de este año.

'La maleza' se presenta como «una invitación a detenerse y cuestionar el rumbo», ya que se trata de una canción que reflexiona sobre los patrones establecidos y la inercia con la que muchas veces transitamos la vida, sin hacernos preguntas ni replantearnos el camino. Frente al ruido, la prisa y el conformismo, Chloé Bird propone romper el círculo vicioso y mirar hacia dentro.

Con letra y música de la propia Bird, el tema ha sido producido por Raúl Bernal (Quique González, Lapido), colaborador habitual de la artista, que además ha participado activamente en la instrumentación junto al batería Edu Olmedo. Grabado en Cáceres, Granada y Valencia, el resultado es una pieza intensa y atmosférica, en la que la percusión, el piano, los sintetizadores y las secuencias se funden con una interpretación vocal cargada de intención y lirismo.

«Es una canción que nace del hartazgo, de la sensación de no reconocerse en el modelo que nos imponen y del deseo de parar, reflexionar y reconectar con lo que realmente importa», explica Chloé Bird en la nota de prensa de lanzamiento de la canción.

En castellano

Desde su transición al castellano, Chloé Bird ha ampliado su universo sonoro y lírico, manteniéndose fiel a una sensibilidad que bebe de la música clásica, el pop introspectivo, el folk y la experimentación electrónica. 'La maleza' da continuidad a los anteriores adelantos, titulados 'Los pájaros han vuelto a verme' –inspirado en la poesía de Emily Dickinson– y 'Todos dicen', una crítica a los discursos vacíos.

Con una trayectoria reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras, Chloé Bird (Cáceres, 1991) se ha consolidado como una de las voces más personales y versátiles del panorama actual. Compositora, cantante, pianista y actriz, ha participado en festivales como Womad (España y Reino Unido), Contempopránea o BIME City, y ha colaborado con formaciones como la Orquesta de Extremadura o la Orquesta de RTVE. Ha sido galardonada con los Premios Pop-Eye (2013, 2019) y el Premio Rock Villa de Madrid (Mejor Banda y Premio Sol Música, 2019).

Compositora, cantante, actriz y pianista, Chloé Bird estudió Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura y obtuvo el Grado Profesional de piano en el Conservatorio Profesional de Música Hermanos Berzosa de Cáceres. Desde niña mostró una fuerte inclinación por la música, comenzando clases de piano a los cinco años. Ingresó en el conservatorio a los siete años y completó sus estudios a los 17.

Inició su carrera artística subiendo versiones musicales a YouTube, y una de esas primeras publicaciones se volvió viral, lo que le abrió puertas a presentaciones y festivales.

Su próximo álbum –del que ya se han publicado tres adelantos– se perfila según la nota promocional como «una obra de madurez, rebosante de emoción, conciencia y belleza poética. Una invitación a mirar de frente el presente y elegir, al fin, otro camino».