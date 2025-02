El chiringuito de verano que se cae a trozos en el parque del Rodeo de Cáceres

Decir que el chiringuito del parque del Rodeo se cae a trozos no es una exageración. Es una realidad. Situado en uno de los principales accesos de esta zona de recreo de la ciudad, el quiosco permanece precintado desde hace años. Sobre el suelo ... reposan trozos de madera que se han ido desprendiendo de su estructura.

Su aspecto interior no es mucho mejor. Por uno de los huecos de una ventana se pueden apreciar los agujeros abiertos en el tejado, sobre los que se ha dispuesto una gran lona negra para evitar que se filtre el agua pero que también parece caída. Polvo, suciedad y abandono se dan la mano dentro del recinto.

Mientras tanto, en el exterior, nadie se explica por qué una instalación de estas características, con terraza con vistas al lago, no está operativa en estas fechas en las que los veladores son una prioridad en las noches de verano.

«Sería la mejor terraza de todo Cáceres. No sé por qué no lo abren. Nadie se explica el motivo. Hace tiempo vi salir una rata del interior», describe Paco Mogollón, vecino del barrio de San Francisco, pegado al parque, mientras descansa en un banco. «Si durante el día pusieran una buena sombra la gente podría tomarse el café por las mañanas o una cerveza con un pinchito», sugiere resuelto. «Alguna razón tiene que haber porque esto no es normal. Yo no me lo explico», zanja Mogollón.

Ampliar Imagen del interior del quiosco, donde se puede apreciar el tejado roto. JORGE REY

Guillermo Orihuela descansa en otro banco del Rodeo. Aunque vive en Madrid, frecuenta el parque cada vez que visita Cáceres para ver a sus familiares. «Me gusta mucho este parque porque es amplio, corre bastante aire y es bien fresco. Pero cada vez que vengo veo que el chiringuito está cerrado. Sería ideal que funcionara», sugiere el usuario.

Sobre este quiosco pesa un informe de Edificación en el que se aprecian serias deficiencias y en el que se pone cifra a la reparación: 60.000 euros. Según ha avanzado el Ayuntamiento de Cáceres, la decisión que se ha tomado sobre esta instalación es desmantelarla «al no ser viable su reforma». El Consistorio indica, además, que han llegado propuestas de empresarios para explotar el servicio de hostelería y que se estudiará en qué tipo de instalación se prestará este servicio una vez que la estructura actual sea retirada.

Durante los últimos años varias personas se han interesado en explotar este espacio, muy próximo al Hospital San Pedro de Alcántara y a la Ciudad Deportiva, pero sus iniciativas no han salido, de momento, adelante. Un hostelero de la zona de San Francisco llegó a presentar un proyecto que contemplaba, precisamente, tirar el quiosco existente y levantar uno nuevo en su lugar.

Y en 2021 otros tres hosteleros de la zona de Virgen de la Montaña presentaron al Consistorio una propuesta para climatizar el recinto de la terraza y que se pueda utilizar no solamente en verano.

Ninguno de estos dos proyectos prosperó. Hasta ahora, la respuesta dada por el Consistorio era que la explotación del espacio debía salir a licitación pública y que los desperfectos que arrastra el recinto hacían imposible su salida a concurso.