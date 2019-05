«¡Ave César, Roma es tuya!» Escena en el anfiteatro con el dictador Sila presenciando las luchas de gladiadoras del Imperio :: JORGE REY 'La Noche del Al-Qázeres' recreó este año la vida en la Ciudad Imperial LAURA ALCÁZAR CÁCERES. Viernes, 3 mayo 2019, 08:33

A las diez de la noche del miércoles seis legionarios romanos ataviados con sus cascos, escudos, antorchas y estandartes, recibían a los 180 aventureros que durante dos horas se adentrarían en una docena de rincones de la mismísima Roma para desentrañar los secretos de un burlesco Imperio Romano en decadencia bajo el mandato del dictador Sila. Un bulevar de blancas esculturas y armónicos torsos desnudos les condujo hasta el jardín del IES Al-Qázeres, donde una joven Cornelia, esposa del recién derrocado Julio César, imploraba desesperada a los dioses para salvar a su pueblo de Sila y recuperar el gobierno del Imperio: «Templo sagrado, teatro de mis amores, invoco a los dioses que me muestren el camino de la salvación».

150 figurantes de la comunidad educativa interpretaron a los personajes de un espectacular y burlesco Imperio Romano

Así arrancaba la puesta en escena de 'Roma. La ascensión del César', título de la dramatización teatral elegida este año para 'La Noche del Al-Qázeres', que la comunidad educativa del centro organiza desde hace ocho años implicando al alumnado, profesores y familiares. Una jornada de convivencia que da a conocer, desde la interpretación, las ramas profesionales que se imparten en el instituto público: el Bachillerato Artístico y las Enseñanzas y Actividades Sociodeportivas.

Dirigida por el profesor Rafael Morales, la obra reunió a 150 actores -en su mayoría amateurs- entre profesores, alumnos y exalumnos, familiares, amigos y otros profesionales del centro que han trabajado en la confección del vestuario, escenografía y el diseño de localizaciones míticas de la época, como el Foro, las Termas, el Senado, el Templo o el Anfiteatro. Todo para poner en pie un hilo argumental, en tono de humor y sátira, con doce pasajes representados en distintos decorados exteriores e interiores del edificio.

Recreación de la aldea gla de Astérix y Obelix:: HOY

La función presentó una Roma ficticia con un ligero desfase temporal y un guión que incorporó personajes fantásticos, como los protagonistas del cómic de Astérix y Obelix, dando vida a su misteriosa aldea y a todos sus personajes, incluido el perrito Idefix. En el Templo, las vestales vigilaban que el fuego no se apagara mientras una presumida diosa Medusa, que presenciaba la escena sin parar de hacerse 'selfies', se arrancaba en directo con una adaptación del tema 'Smoke on the water'. Y en las Termas, Pilato recibía la noticia de la liberación de los esclavos de Cleopatra. Un sorprendente show de color, música, danza, acrobacias aéreas y magníficas actuaciones teatrales ambientadas en una envolvente atmósfera que involucró al espectador en las tramas.

La exalumna Beatriz Solís, hoy actriz profesional inmersa en varios proyectos artísticos, interpretó a la mujer de César. «De aquí salí con una formación espectacular y para mí es un reencuentro con mi pasado en el centro», declaraba. «Es una actividad muy enriquecedora que desarrolla la creatividad y el trabajo en equipo», reconocía, por su parte, su entusiasta director.

Educación en valores

La actividad, además de inculcar valores de cooperación o trabajo en equipo para la magistral puesta en escena, abordó también la actualidad social, como la igualdad entre hombres y mujeres, reclamada por una romana en un bullicioso Foro lleno de comerciantes, prostitutas, patricios y plebeyos. Una de las escenas más hilarantes se protagonizó en el Senado con 'El Debate sobre el Estado del Imperio'. Una parodia de la política nacional que mostraba a unos enfrentados senadores encarnados en Puigdemont, Rajoy, Aznar, Rivera, Iglesias, Sánchez y Abascal, y solo de acuerdo en su censura al unísono a este último: «¡Cállese senador, parece usted un dictador!». Precisamente, al evento asistió la consejera de Cultura, Leire Iglesias, que felicitó al centro por lo que consideró «un aporte muy interesante en las enseñanzas artísticas para la comunidad educativa».

Y como el pueblo romano deseaba al César: ¡larga vida a 'La Noche del Al-Qázeres!'.