«La cerveza artesana es un mercado en auge en Extremadura»

J. C. CÁCERES. Lunes, 29 octubre 2018, 07:42

Como otros muchos amantes de esa suerte de zumo resultante de ingredientes como el lúpulo, la malta, la levadura y el agua, Francisco Plasencia (Cáceres, 20 de julio de 1973) comenzó hace ya algunos años a elaborar su propia cerveza casera. Su afición le llevó hace seis años a fundar y presidir el cacereño Cerveclub Galarza, cuyo límite de socios está establecido en 40 con el objetivo común del conocimiento y disfrute de la cerveza artesana. La pasión de este cacereño por la cerveza no quedó ahí, hasta el punto de que decidió continuar formándose para ser en la actualidad el único juez de cervezas extremeño que cuenta con la certificación internacional 'Beer Judge'.

Con este bagaje, Francisco Plasencia, conocido como 'Ito' en su círculo cercano, formará parte este próximo viernes del jurado profesional que analizará los avatares del concurso nacional en el marco de la Feria Internacional de la Cerveza Artesana de Trujillo, que tendrá lugar en el Parador de Turismo de esta localidad. Un certamen que, sin duda, será una de las actividades estrella en medio de un ambicioso programa que, desde el 31 de octubre y hasta el 4 de noviembre, contempla en la ciudad de Francisco Pizarro diferentes presentaciones, ponencias técnicas, talleres, charlas, una concentración de cerveceros artesanos extremeños e incluso conciertos musicales.

-La profesionalización de esta cata-concurso, ¿puede suponer un espaldarazo para esta segunda edición de la feria trujillana?

-Por supuesto que sí. Es un concurso que por primera vez cumplirá todos los requisitos que establece el sello internacional Beer Judge Certification Program, que será puntuable para el circuito nacional. Además de los tres o cuatro jueces que participaremos, también habrá un representante de la prensa y otro del Ayuntamiento de Trujillo porque siempre es bueno tener otras opiniones diferentes.

-Quizás muchos tengan en mente la liturgia de una cata de vino, ¿pero cómo se lleva a cabo en el caso de la cerveza artesana?

-Cada vez que bebemos cerveza, la catamos. En los concursos se intenta ser lo más justos posible y para ello necesitas tener la mayor información. Es importante que el sitio sea adecuado para que no haya olores, que la temperatura sea adecuada, que sea tranquilo. Es una cata a ciegas, por lo que serán cervezas sin etiqueta, con un código para que la marca no te pueda influenciar. Se marcan cinco elementos, como son el aroma, la presencia, el sabor, la sensación en boca y el tacto, así como la impresión general de cada una de las cervezas. En este concurso nacional se establecen cinco categorías y solo se elegirá la mejor de cada una de ellas. En total se van a presentar unas 40 cervezas. Tenemos que ser justos e imparciales. Hay normas de estilo que define la certificación y el objetivo es cumplirlas para que los participantes tengan la completa seguridad de que realmente se elige la mejor cerveza en cada categoría.

-¿Cuáles son las características que juegan a favor de una cerveza artesana para salir airosa en un concurso de estas características?

-En primer lugar, valoramos que esté bien elaborada y no tenga defectos. Por el proceso de elaboración o por su mala conservación, hay cervezas muy delicadas que, por ejemplo, en el propio viaje hasta Trujillo no es que se estropeen, pero sí pueden perder un punto de calidad que el usuario normal no aprecia, pero que nosotros en un concurso con jueces formados sí lo notamos. De todas formas, la mayoría de las cervezas que se están elaborando en Extremadura cada vez tienen mejores puntuaciones. La máxima es de 50 puntos. Si encontramos algún defecto, sea por la causa que sea, baja la puntuación. También es importante que las cervezas presentadas se ajusten al estilo de la categoría en la que van a competir.

-A grandes rasgos, ¿qué diferencia a una cerveza artesana de otra común o industrial?

-Las industriales son casi todas lager, del mismo estilo. Las artesanas son más intensas, con más sabor y gusto. Y mucho más variadas. Te abren la posibilidad de que para cada momento puedas tener una cerveza diferente. Las industriales están empezando ahora a tener más variedad, pero más del 90 por ciento de las que hay en el mercado son todavía cervezas lager muy ligeras. Muy bien elaboradas, sí, pero con menos sabor. Con las cervezas artesanas tenemos el factor favorable de la cercanía. Existen elaboradores muy buenos, por lo que puedes beber grandes cervezas que se están elaborando en tu misma ciudad o en tu comarca. Eso es muy importante y hay que apoyarlo para que este mercado continúe creciendo.

-A pesar de esa gran variedad, todavía es complicado encontrar en muchos de los bares una gran variedad de cervezas artesanas.

-Cada vez lo es menos. En Cáceres, por ejemplo, ya hay varios bares donde puedes ir y elegir una buena cerveza artesana. Y eso es algo excelente. También se pueden conseguir en tiendas y, dependiendo de los casos, algunas de ellas incluso se están comercializando en supermercados. Desde cervezas negras hasta claras, con diferentes graduaciones alcohólicas. Es un producto de autor. Cada cervecera de este tipo tiene su personalidad artesanal y eso es un punto a favor.

-Con la aparición de varias marcas extremeñas en los últimos años, parece que se trata de un nicho de negocio en constante crecimiento. ¿Es así?

-Por supuesto. La cerveza artesana es un mercado en auge en Extremadura. De no haber ninguna fábrica de cerveza artesana hace poco años, ahora contamos con varias en las provincias de Cáceres y de Badajoz. El consumo está creciendo mucho en los últimos tiempos. Siempre es un placer llegar a un bar y poder elegir entre una gama amplia de cerveza artesana, con estilos de gran calidad para todos los gustos.