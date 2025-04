Las certezas e incertidumbres que deja el juicio de Atrio, un robo visto para sentencia

La joven de «ojos negros, piel morena, cejas muy bien perfiladas (en forma de gaviota), peluca cantosa y gafas de pasta negra» que la tarde- ... noche del 26 de octubre de 2021 entró en la recepción de Atrio, donde había formalizado una reserva previamente, le dijo a Carmina Márquez que era arquitecto. Pero a la directora del hotel-restaurante de la Plaza de San Mateo de Cáceres no se lo pareció.

No se comportaba como el resto de arquitectos que visitan el edificio, galardonado con varios premios y diseñado por Emilio Tuñón, recientemente reconocido con el Premio Nacional de Arquitectura. «Atrio lo visitan miles de arquitectos al cabo del año. Y a mí no me pareció que fuera arquitecto por la forma en que miraba. Los arquitectos, nada más entrar, te das cuenta de que miran de otra manera», detalló Márquez. Lo que no pudo sospechar es que se encontraba ante la mujer que, presuntamente, cometería unas horas más tarde el robo que haría desaparecer de la bodega del restaurante sus 45 vinos más valiosos, incluido el famoso Chateau d'Yquem de 1806.

Márquez fue uno de los 16 testigos que el pasado lunes, día 27, compareció en la primera sesión del juicio oral por el robo de estos caldos, cuyo valor se ha cifrado finalmente en 753.454 euros, según el peritaje presentado por la compañía aseguradora y la subvención recibida por José Polo y Toño Pérez, dueños de Atrio.

Siguieron la sesión desde el banquillo de los acusados Priscila Lara Guevara, una exmiss mexicana, y Constantín Gabriel Dumitru, un ciudadano con doble nacionalidad rumana y neerlandesa, considerado el cerebro de la trama. La vista se reanudó el miércoles, día 1, con la declaración de cinco peritos. Y a la una y cuarto de la tarde de esa jornada el procedimiento quedó visto para sentencia.

El número de teléfono que la mujer aportó al hacer la reserva fue el primer hilo del que tiró la Policía para localizar a los detenidos

El juicio, que ha despertado una gran expectación mediática, se ha cerrado con varias certezas y bastantes incertidumbres en torno a lo ocurrido durante la madrugada del 26 al 27 de octubre de 2021 en la habitación 107 y, sobre todo, en la bodega.

Se han presentado pruebas que situarían a los acusados en el hotel la noche de los hechos y conversaciones de whatsapp en las que reconocían dificultades para dar salida a los vinos, gestiones con Estados Unidos y la posibilidad, incluso, de cambiar una botella por un Mercedes GLS, un todoterreno de alta gama cuyo precio en concesionario ronda los 100.000 euros.

Para la Fiscalía, que ha apuntado que no existen pruebas directas de la autoría pero sí 'indiciarias', no hay duda de que Priscila y Constantín fueron las dos personas que se alojaron en Atrio, cenaron, visitaron su bodega y subieron a la habitación 107. En torno a la una y media de la mañana ella hizo dos llamadas al recepcionista para despistar –le pide una ensalada y un postre–, tiempo que él aprovechó para pasar por recepción y sustraer dos llaves. Con la primera falló. Con la segunda, que era la llave maestra, abrió la puerta de la bodega. Entre las cinco y las seis de la mañana salieron por su propio pie del hotel con los caldos repartidos en dos bolsas de viaje y una mochila. Pide para ellos cuatro años y medio de prisión y 753.454 euros en concepto de responsabilidad civil.

Mientras tanto, la abogada de los acusados, Sylvia Córdoba, que no ha presentado una coartada para situar a sus defendidos en otro lugar la noche de los hechos, ha centrado su estrategia en rebatir y cuestionar las pruebas presentadas por la Policía, además de denunciar las «numerosas irregularidades» cometidas con sus clientes.

Sin cámaras en la bodega

Lo que ha quedado claro en el proceso es que no había cámaras de seguridad dentro de la bodega pero sí en las estancias anexas, que las imágenes arrojadas por las cámaras de seguridad no reúnen las condiciones para poder identificar a los acusados y que los teléfonos móviles han sido claves para la localización de los detenidos.

El teléfono que ella facilitó a la hora de hacer la reserva fue el hilo del que tiró la Policía Nacional. La mujer se registró con un documento falso suizo y con el nombre de Mirka Golubic. Dio un teléfono que comenzaba por 632 que fue dado de alta y estaba a nombre de un tal Florín Daniel. El 13 de octubre, 13 días antes del robo, este terminal recibió un SMS de un teléfono 666, que había sido dado de alta y pertenecía a Priscila Lara Guevara.

La noche de los hechos se cruzaron varias llamadas entre el 632 y un 627, que también resultó estar a nombre de Florín Daniel. Este hombre fue detenido en Portugal hace años por la Policía y sus huellas dactilares eran las de Constantín. En junio de 2021 el acusado viajó a Barcelona portando este mismo teléfono, que también había facilitado al BBVA. Y entre junio y agosto de ese mismo año recibió varias llamadas del 666 de Priscila.

La Policía Científica halló restos de ADN de los dos acusados en el retrete de la habitación 107, que presuntamente fue la que ocuparon. Pero la abogada se apresuró a matizar que eso no los situaba obligatoriamente allí porque los restos podrían haber sido trasladados.

El recepcionista que se quedó en el hotel la noche del robo no tuvo dudas en identificar a Priscila como la mujer que le pidió la ensalada y el postre y que le abrió la puerta de la habitación cuando le subió estos platos. Y uno de los policías que ha trabajado en la instrucción del caso afirmó, rotundo, que Priscila y Constantín son la pareja que aparece en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, que había visionado una y otra vez. Los habría reconocido hasta por la calle, llegó a decir.

No lo tuvieron tan claro ni Carmina, ni el resto de trabajadores de Atrio, incluido José Polo, que coincidió con ellos en la cena. «Cien por cien no estoy seguro de que sean ellos. Pueden ser. No soy buen fisionomista», zanjó.