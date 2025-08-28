HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Instalaciones del Centro de Tecnificación en la Ciudad Deportiva de Cáceres. HOY

El Centro de Tecnificación acogerá el próximo curso a 57 deportistas de alto nivel

Son 40 internos y 17 externos con un elevado rendimiento competitivo y una «clara proyección» tanto nacional como internacional

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:42

La residencia estable de deportistas del Centro de Tecnificación Deportiva ‘Ciudad Deportiva de Cáceres’ se prepara para recibir en los próximos días a un total de 57 jóvenes promesas de la región.

La Junta de Extremadura ha publicado la resolución de la convocatoria de plazas para la temporada 2025-2026, en la que se concede acceso a deportistas propuestos por federaciones deportivas de la región, así como a otros que han concurrido a título individual.

En la misma resolución se incluyen también las listas de espera y las solicitudes desestimadas para esta infraestructura que constituye «uno de los pilares fundamentales en el impulso al deporte de alto rendimiento en la región», subraya la Junta en una nota de prensa.

La residencia estable de deportistas «se ha consolidado como un espacio clave para el fomento y desarrollo de programas de tecnificación en ocho disciplinas: escalada y montaña, ciclismo, natación, atletismo, triatlón, tiro con arco, judo y orientación», señala la Junta de Extremadura.

Durante esta temporada, 40 jóvenes residirán en régimen interno y 17 lo harán de forma externa. Todos ellos han demostrado un «destacado rendimiento competitivo» en la pasada temporada y cuentan con una clara proyección para alcanzar logros en el ámbito nacional e internacional.

El programa de la residencia estable garantiza la preparación deportiva de alto nivel, a la vez que promueve la formación integral de los y las jóvenes, facilitando la compatibilidad entre estudios y entrenamientos. Para ello, la Junta pone a su disposición servicios de alojamiento y manutención, formación deportiva, acompañamiento tutorial, así como atención en medicina, fisioterapia y psicología deportiva.

Los nuevos residentes se incorporarán a las instalaciones los primeros días de septiembre, iniciando así una etapa decisiva en su proceso de tecnificación y desarrollo como futuros referentes del deporte extremeño.

