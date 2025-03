El centro penitenciario de Cáceres recurre a médicos privados por falta de personal

La telemedicina, una opción para resolver la carencia de los profesionales sanitarios

Nahum Álvarez. hoy

Instituciones Penitenciarias ha publicado una instrucción en la que se recomienda a los centros penitenciarios que se tire de la telemedicina. La idea, señala Nahum Álvarez, es que médicos de instituciones penitenciarias asesoren a los servicios sanitarios de los centros de ese recurso. Es decir, se trata de una consulta que no se produce directamente entre recluso y médico, sino que está mediada por los sanitarios que están en el terreno, y que pueden ser enfermeros.

Por ahora, indica este funcionario, en Cáceres no se ha adoptado esta solución. «Como tenemos cubierto el servicio no lo estamos utilizando, pero hay centros penitenciarios que no tienen toda la plantilla cubierta y los déficit que tengan los pueden cubrir así, o los fines de semana».

Presencialidad

El sindicato Acaip UGT apunta a que establecer este sistema «es desconocer la realidad de los centros penitenciarios». Según un reciente comunicado emitido por esta organización, señalan, que hay numerosos ejemplos de la vida en una prisión «que requieren la pertinente emisión de informes médicos que deben basarse en la exploración del paciente y que es imposible a través de medios telemáticos». Su postura es que se puede incurrir «en un problema médico-legal si la administración pretende que otros profesionales sanitarios asuman decisiones que son competencia exclusiva de los facultativos ya que el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades son competencia exclusiva el médico, no estando otros profesionales capacitados para decidir qué situaciones son de urgencia vital o precisan ser trasladados al hospital para exploraciones complementarias.

Este sindicato considera que la solución del problema «pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las propias comunidades autónomas de no dejar caer el sistema sanitario penitenciario. No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria», apuntan en una nota.