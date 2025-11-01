HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Imagen de una reunión en el espacio okupado de la Ribera del Marco La Muela, que sigue activo pese a la orden de desalojo municipal. HOY

El centro okupa La Muela de Cáceres sigue activo un año después de la orden de desalojo

Los responsables de la puesta en marcha de este espacio autogestionado aseguran que siguen manteniendo su trabajo y propuestas

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:07

En el mes de octubre de 2024, hace exactamente un año, el Ayuntamiento de Cáceres dio un plazo de un mes a las personas que ... se habían instalado hacía seis en un recinto propiedad municipal en la Ribera del Marco para abandonar este espacio, el denominado Centro Social Okupado Autogestionado (CSOA) La Muela.

