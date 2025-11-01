El centro okupa La Muela de Cáceres sigue activo un año después de la orden de desalojo

En el mes de octubre de 2024, hace exactamente un año, el Ayuntamiento de Cáceres dio un plazo de un mes a las personas que ... se habían instalado hacía seis en un recinto propiedad municipal en la Ribera del Marco para abandonar este espacio, el denominado Centro Social Okupado Autogestionado (CSOA) La Muela.

Antes de esa orden de desalojo en el mes de julio del año pasado se acordó su tapiado y precinto a la vez que pidió un informe sobre esas dependencias. La intervención municipal se basaba en un informe de la Policía Local. Se aludía a la «ocupación ilegal» del inmueble, situado en la calle Juventud, a pocos metros de la Charca del Marco y la Ribera, con acceso desde Ronda de San Francisco. Más de 365 días han pasado sin que haya habido novedades en este espacio, que sigue manteniendo una abultada agenda y está abierto a la ciudadanía cacereña. Este diario ha consultado al Ayuntamiento de Cáceres si va a llevar a cabo medidas concretas, sin recibir respuesta. El consistorio cacereño dio traslado del expediente a la Fiscalía Provincial por si se tratara de un delito. En estos momentos el caso está en manos del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, ya que los okupas interpusieron un recurso contra el procedimiento de recuperación de oficio para que tuviera que ser un juez quien decidiera sobre el caso en lugar de ser el propio Ayuntamiento, que es parte del proceso, explican desde La Muela. El equipo de Gobierno municipal espera la decisión judicial y poder cumplir la orden del pleno de recuperar este espacio, señala el Ayuntamiento.

Este grupo, que mantiene el anonimato, responde por correo electrónico a las preguntas formuladas por este diario y hace balance de este año, en el que, señalan, «más que sentir amenazada la actividad, ha sido una inyección de esfuerzo y trabajo colectivo, de empeño y cariño por seguir levantando un espacio común y abierto a propuestas afines, alejado de los impedimentos institucionales y la lógica mercantilista». Definen La Muela como «un espacio para encontrar otras maneras de cuidarnos y relacionarnos desde la horizontalidad y el crecimiento colectivo, que además se ha convertido en respuesta otra necesidad». Se refieren a que algunos miembros del colectivo han adoptado este espacio como «solución habitacional». Reconocen, no obstante, que cuando se ordenó el desalojo por parte del Ayuntamiento de Cáceres tuvieron su momento de tensión y de dudas. «Toda okupación supone riesgo de desalojo, y eso lo hemos tenido claro desde el primer día en que pusimos un pie dentro».

Movilización social

Bajo su punto de vista a la hora de abordar su caso «se ha desviado la atención del problema real: el problema de la vivienda la especulación inmobiliaria y el abandono institucional de los espacios públicos». Indican que la okupación se «criminaliza» por parte de algunos sectores que dan más credibilidad «a las empresas de desokupa que a las vecinas». Se solidarizan con «todos los espacios sociales y particulares que han visto amenazada tanto la convivencia en los barrios como la integridad física y moral de las personas por parte de esas empresas»

Reflexionan sobre la dureza de situaciones como el octogenario que la pasada semana se disparó en el momento en que la comitiva judicial acudió a su domicilio para desalojarlo por una ejecución inmobiliaria. Los hechos tuvieron lugar en Torremolinos, en Málaga. «Mientras siga habiendo casas vacías y gente sin casas, la okupación seguirá siendo una respuesta legítima»

¿Cómo se vislumbra el futuro para La Muela? No parece que los integrantes de este grupo quieran recoger cable o dejar este espacio. «Pretendemos hacer lo que hemos hecho hasta ahora, que es darle vida colectiva y solidaria a un espacio abandonado». Creen que mientras los alquileres sean abusivos la gente seguirá organizándose para ponerle freno o remedio. «Mientras haya espacios públicos abandonados y necesidades sociales no resueltas, se liberarán otros espacios para satisfacer esas necesidades», señalan.