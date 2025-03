El centro de español como lengua extranjera de la UEx logra la acreditación del Instituto Cervantes

Ha sido un proceso largo, de casi un año y medio, pero ha culminado con éxito. El Instituto de Español como Lengua Extranjera (IELE) de ... la Uex será Centro Acreditado por el Instituto Cervantes a partir del próximo 1 de febrero. Se trata del primer centro en la región que consigue esta acreditación. El IELE depende del Vicerrectorado de Extensión y cuya sede se encuentra en el Edificio Antiguo Magisterio, en la Avenida de la Montaña.

Tal y como señala el vicerrector de Extensión Universitaria saliente, Juan Carlos Iglesias Zoido, los criterios de calidad del Instituto Cervantes son «muy elevados» y contar con esta titulación supone «un gran impulso para la enseñanza de »Español como lengua Extranjera« en Extremadura. La acreditación facilita el reconocimiento del centro por parte de organismos educativos internacionales, instituciones académicas, agentes académicos y lingüísticos, empresas que colaboran en el sector de la enseñanza de español como lengua extranjera y usuarios de centros de español, explica este responsable académico. La acreditación otorga al centro la denominación 'Centro Acreditado por el Instituto Cervantes' y autoriza el uso del logotipo correspondiente.

Promoción

Según detalla Iglesias Zoido también implica la promoción y difusión internacional como centro acreditado. Esta credencial mejora la promoción de la oferta de cursos de los centros acreditados a través de su inclusión en el portal del SACIC y otros buscadores de cursos del Instituto Cervantes y de otras instituciones con las que el Instituto tiene suscritos acuerdos de colaboración, y su inclusión en la Guía de centros acreditados que este centro difunde internacionalmente. Posibilita la promoción del centro en todas las ferias y congresos internacionales a los que asiste el Instituto Cervantes y en los que se promociona la figura de centro acreditado.

Esto supone «el compromiso con la calidad y la mejora continua», apunta Iglesias Zoido, algo que se logra a través de la toma de decisiones en el centro a partir de las conclusiones de los informes recibidos tras las evaluaciones, la recepción de orientaciones para la elaboración y puesta en marcha de planes de mejora de centro y el acceso en condiciones favorables a proyectos y documentos académicos del Instituto Cervantes, el acceso en condiciones favorables a cursos de formación del Departamento de Formación de Profesores del Instituto Cervantes.

En el resto de España hay unos 150 centros acreditados en 14 comunidades autónomas. A nivel internacional hay casi 200 centros acreditados, tanto de carácter público como privado.

Junto con este proceso el centro ha consolidado y ampliado su oferta formativa para estudiantes chinos a través de acuerdos con la Universidad de Educación de Chongqing, para cuyos estudiantes diseña e imparte anualmente cursos específicos de español. Asimismo, el IELE ha abierto nuevas vías de colaboración con instituciones estadounidenses, que se unen a las ya establecidas con universidades como University of New Mexico, Iowa State University o Kalamazoo College. Concretamente, el IELE está preparando cursos especializados para University of Tennessee at Chattanooga y para Wakefield High School.

En esta última propuesta, además, se incluye la posibilidad de que los estudiantes visitantes se alojen en el Centro de Estudios Charo Cordero, gracias a los acuerdos que existen al respecto entre la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura. Esta circunstancia, que el IELE espera poder incorporar a futuros programas, otorga indudablemente un valor añadido a los cursos desarrollados por el centro. Sobre esta base, El IELE continúa trabajando en el establecimiento de diferentes acuerdos con instituciones nacionales e internacionales que desemboquen en el desarrollo de nuevos cursos.