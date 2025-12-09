El centro energético de Cáceres firma un acuerdo empresarial para impulsar las renovables Colaborará con la compañía Aquila Clean Energy en el diseño y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo

Uno de los laboratorios provisionales del CIIAE en la Escuela Politécnica de Cáceres.

R. H. Cáceres Martes, 9 de diciembre 2025, 07:29

El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético de Cáceres (CIIAE) y la empresa Aquila Clean Energy han suscrito un acuerdo de colaboración para desarrollar de forma conjunta actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito de las energías renovables y el almacenamiento energético. El acuerdo establece un marco de cooperación entre ambas entidades para coordinar recursos técnicos, científicos y materiales en proyectos compartidos.

En la práctica, la colaboración se concretará, principalmente, en el diseño y ejecución de trabajos de I+D+i conjuntos. Estos podrán centrarse en distintas áreas relacionadas con el almacenamiento de energía, la integración de renovables en el sistema eléctrico, la mejora del rendimiento de sistemas de baterías y el análisis de nuevas soluciones tecnológicas aplicadas al sector energético. Aquila Clean Energy y el CIIAE participarán de manera coordinada en todas las fases de estos proyectos, desde su definición inicial hasta la obtención de resultados.

El acuerdo también incluye la elaboración conjunta de memorias técnicas, informes especializados y publicaciones científicas. Estos documentos recogerán los avances, resultados experimentales y conclusiones de los planes desarrollados en el marco de la colaboración. Su finalidad será tanto la difusión del conocimiento en entornos científicos como su transferencia a profesionales y agentes del sector energético.

Otra línea de trabajo será la coo­peración para la captación de recursos. Ambas entidades trabajarán conjuntamente en la identificación de convocatorias públicas y privadas destinadas a financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en energía y sostenibilidad. Esto incluye programas regionales, nacionales y europeos. La presentación conjunta a estas convocatorias permitirá abordar proyectos de mayor alcance técnico y presupuestario.

Formación

Además, el acuerdo contempla la organización de jornadas técnicas, seminarios y eventos informativos dirigidos a administraciones públicas, personal técnico, empresas del sector energético, estudiantes e investigadores. Estas actividades servirán para presentar resultados de investigaciones, analizar desarrollos tecnológicos y compartir experiencias relacionadas con el almacenamiento energético y las energías renovables.

En el ámbito formativo, Aquila Clean Energy y el CIIAE desarrollarán programas de formación especializada dirigidos a técnicos, profesionales, estudiantes e investigadores. Estos programas podrán adoptar distintos formatos, como cursos, talleres prácticos o actividades formativas vinculadas a la investigación en curso, combinando conocimientos teóricos y aplicación práctica.

El acuerdo también prevé la posible validación de desarrollos tecnológicos en entornos reales de operación. Aquila Clean Energy podrá facilitar escenarios para probar soluciones desarrolladas junto al CIIAE, lo que permitirá evaluar su comportamiento en condiciones reales.

La colaboración podrá ampliarse mediante futuros convenios específicos, en los que se concretarán nuevos proyectos, aportaciones de recursos y la posible participación de terceros, como otras empresas, universidades o centros tecnológicos.

Desde el punto de vista organizativo, ambas entidades coordinarán sus equipos técnicos para definir las líneas de trabajo, hacer seguimiento de los proyectos y compartir información técnica. Aquila Clean Energy aportará su experiencia en el desarrollo y operación de infraestructuras energéticas, mientras que el CIIAE contribuirá con su capacidad investigadora y su especialización en almacenamiento energético.

En conjunto, el acuerdo se traducirá en proyectos de I+D+i compartidos, actividades formativas, acciones de divulgación técnica, publicaciones especializadas y concurrencia conjunta a programas de financiación, dentro de un marco estable de cooperación en el ámbito energético.