El centro de almacenamiento energético de Cáceres capta 6,5 millones de fondos internacionales para investigación

El CIIAE (Centro Ibérico de Investigación y Almacenamiento Energético) de Cáceres continúa avanzando para poder trasladar su actividad investigadora de la Escuela Politécnica al ... nuevo edificio que se construye en el Cuartillo. Este miércoles la consejera de Educación, Mercedes Vaquera y el titular de economía, Guillermo Santamaría, han visitado la sede de trabajo del centenar de investigadores de este centro que provienen de 26 países. En dos años se han captado ya más de seis millones y medio de euros, la mayor parte internacionales, para la investigación, tal y como señaló ayer Vaquera. «Todo esto puede desarrollarse a través de las alianzas y de los socios europeos con los que nuestros investigadores están trabajando, estamos en la vanguardia a nivel internacional».

Es la primera vez que el consejero de Economía visita a los investigadores de este centro, que prevé trasladarse al Cuartillo en el verano de 2026.

«Cuando nosotros empezamos en el CIIAE había escasamente una veintena de investigadores, ahora mismo tenemos 108, es un número bastante significativo», estimó Vaquera

El edificio principal cuenta con 7.100 metros cuadrados, donde habrá espacios destinados a la administración general y espacios vinculados a la formación y a la divulgación, con seis laboratorios de investigación y tres departamentos. La parte de plantas piloto cuenta con 4.000 metros cuadrados donde tiene gran protagonismo en la investigación, donde diferentes tecnologías se testean como paso previo a su implementación industrial.

De un tamaño más pequeño está la incubadora de empresas tecnológicas, con 1.100 metros. Los tres edificios tienen la investigación como protagonista. Durante la presentación de la maqueta en marzo del año pasado se habló de una posible ampliación de este recinto en el futuro.

Se trata de un conjunto basado en la sostenibilidad y la eficiencia energética. Está adecuado al entorno natural en el que ha sido ubicado y se espera que sea un referente a nivel local, nacional e internacional.

Los científicos Juan Manuel Pérez, David Parra, Breogán Pato y Francisco Javier Gallego son, respectivamente los directores de almacenamiento eléctrico, de hidrógeno y Power-to-X (descarbonización)energía térmica y plantas piloto de este recinto científico y de investigación.

Fue en marzo de 2023 cuando la ministra de Ciencia, Diana Morant, mostró por primera vez la maqueta de cómo quedaría este espacio, que tiene un presupuesto de 100 millones de euros para la construcción de sus instalaciones, una obra que está llevando a cabo la empresa adjudicataria Sacyr-Gévora.