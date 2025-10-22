HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Visita de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera y el titular de economía, Guillermo Santamaría, al entro Ibérico de Investigación y Almacenamiento Energético. HOY

El centro de almacenamiento energético de Cáceres capta 6,5 millones de fondos internacionales para investigación

El traslado al nuevo espacio, cuyo primer edificio estará terminado este año, se espera para el segundo semestre de 2026

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:49

El CIIAE (Centro Ibérico de Investigación y Almacenamiento Energético) de Cáceres continúa avanzando para poder trasladar su actividad investigadora de la Escuela Politécnica al ... nuevo edificio que se construye en el Cuartillo. Este miércoles la consejera de Educación, Mercedes Vaquera y el titular de economía, Guillermo Santamaría, han visitado la sede de trabajo del centenar de investigadores de este centro que provienen de 26 países. En dos años se han captado ya más de seis millones y medio de euros, la mayor parte internacionales, para la investigación, tal y como señaló ayer Vaquera. «Todo esto puede desarrollarse a través de las alianzas y de los socios europeos con los que nuestros investigadores están trabajando, estamos en la vanguardia a nivel internacional».

