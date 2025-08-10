Un centenar de empresas, afectadas por los aranceles
Redacción
CÁCERES.
Domingo, 10 de agosto 2025, 23:03
Un centenar de empresas de la provincia de Cáceres están afectadas por los nuevos aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos, que entraron en ... vigor el pasado jueves. El dato lo ha facilitado la Cámara de Comercio de la provincia de Cáceres.
«Estados Unidos representa apenas el 1,5% de las exportaciones de Extremadura, lo que implica una exposición directa relativamente baja. Pero en la provincia de Cáceres, la medida afectará en mayor o menor medida a una lista de cerca de un centenar de empresas de diferentes sectores. En concreto, las conservas vegetales, aceites comestibles, café y especias, el corcho y el metal serán los sectores más afectados», señala la Cámara en un comunicado.
Para contrarrestar estos aranceles, el departamento de comercio exterior trabaja para impulsar a las empresas de la provincia en citas como la Asia Fruit Logística de Hong Kong o Anuga 2025 en Colonia (Alemania).
