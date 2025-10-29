El cementerio amplía su horario hasta el 2 de noviembre y se refuerza el bus urbano

Redacción CÁCERES. Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El cementerio de Cáceres ha ampliado su horario de apertura, con motivo de la festividad de Todos los Santos, desde este martes hasta el domingo, con el objetivo de facilitar la visita de los cacereños y cacereñas al camposanto en estas fechas tan especiales. El 1 de noviembre, a las 17.00 horas, se celebrará una eucaristía por los difuntos para quienes quieran asistir.

Se podrá visitar el cementerio de forma ininterrumpida, desde las 9.00 hasta las 19.00 horas durante estos seis días, y se contará con un refuerzo del personal del cementerio para el día 1 de noviembre, con dos personas más durante toda esa jornada. Y también se ha preparado un dispositivo especial por parte de la Policía Local para regular la circulación y los estacionamientos.

En cuanto al recinto, el ayuntamiento ha llevado a cabo tareas extraordinarias de limpieza, poda y retirada de contenedores de basura, así como tareas de pintura de algunos paramentos. Se ha dispuesto un refuerzo de limpieza para los baños, el baldeo de los aparcamientos tanto interior como exterior, y para colocación de contenedores y su retirada posterior.

El servicio de autobuses urbanos también se modificará para facilitar el traslado, de manera que hasta el viernes 31, la línea 8 contará con frecuencias de 15 minutos por las mañanas y de 20 minutos por la tarde. A ella hay que añadir en horario de mañana la nueva R8, que realiza el refuerzo de la L8, en esa misma frecuencia.

La línea 2, con paradas en Héroes de Baler y Plaza de Toros, tendrá frecuencia cada 15 minutos, al igual que la línea 3, con parada en la avenida de la Universidad, cerca del Colegio Diocesano). Los días 1 y 2 de noviembre, la Línea 8 pasará cada 30 minutos y la línea 2 pasará cada 20 minutos.