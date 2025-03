Células madre para mejorar la vida de Luis

De que Luis es fan de Bob Esponja se da uno cuenta en cuanto entra al salón de su casa en Cáceres. En su pecera ... está la famosa a piña debajo del mar y un gran Bob junto a Patricio dan color a su alfombra. Cerca hay juegos, puzzles y la tablet, que le hipnotiza como a todos los de su edad. Luis cumplirá cuatro años en abril, un tiempo en el que le ha tocado lidiar con la atrofia muscular espinal (AME), una enfermedad rara y degenerativa que solo padecen dos niños en Extremadura. En su caso es el tipo 1, la más grave de estas dolencias, que se caracteriza por la falta de una proteína que generan las neuronas motoras, lo que hace que los músculos dejen de funcionar.

Ese es el motivo por el cual, además de los juguetes y entretenimientos, la habitación de Luis está llena de aparatos necesarios para su día a día, como un aspirador para retirar la saliva, un respirador o sillas especiales. «Esto es un poco sala de juegos y un poco hospital», explica su madre, Sandra García. Delineante y monitora deportiva, tuvo que aparcar su vida laboral para entregarse de lleno a su único hijo, a quien esta enfermedad de origen genético hace totalmente dependiente. Luis Serrano, el padre, que se dedica al sector de la climatización, se hizo autónomo para poder tener un horario más flexible. Los días son largos y trabajosos para esta pareja, que ponen cara a esa palabra tan de moda ahora llamada resiliencia, o, lo que es lo mismo, luchar contra los elementos para que su hijo pueda tener la mejor de las vidas posibles.

Diagnóstico

Luis obtuvo el diagnóstico de su enfermedad un mes después de nacer y le tratan en el hospital madrileño público de La Paz desde entonces. Cada cuatro meses le someten a un tratamiento por el que le inyectan en la médula la proteína que le falta. «Sin el tratamiento sería un trapo, antes de empezar a aplicarse no hay ningún niño vivo, el más mayor tendrá unos siete años», explican Sandra y Luis sin quitar ojo a su hijo, al que cada cinco minutos hay que aspirarle en la traqueotomía que tiene hecha. Como su enfermedad no le afecta cognitivamente, vemos a un niño despierto, que se comunica a través de lengua de signos y que no pierde comba de su conversación. El tratamiento de La Paz es por ahora la única medida a la espera de que se descubra una cura definitiva.

Pero estos padres exploran nuevas soluciones. Escucharon que niños afectados por enfermedades como parálisis cerebral recibían tratamientos con la hormona del crecimiento. Consultaron al endocrinólogo Antonio Oliver y les propuso un tratamiento complementario con células madre. «La idea es que esas células puedan estimular la proteína productora de la neuronas motoras», explica Sandra. «Nos han dicho que no tiene riesgo, es trabajar con la propia sangre del niño, vamos a ver cómo evoluciona y si tiene efectos positivos».

No hay experiencias previas. El tratamiento es a través de la sanidad privada y cuesta 6.000 euros, por lo que esta pareja ha abierto una rápida campaña de recaudación de fondos, porque la primera cita la tienen el próximo 24 de enero en la clínica Santa Elena de Madrid. «Todo el mundo, familia y amigos, nos ayudan siempre, pero son muchas cosas», indican. Ponen a disposición el teléfono 646 39 24 09 para explicar cómo se les puede ayudar.

Consultado el SES sobre esta terapia complementaria, indica que «el Sistema Nacional de Salud facilita cualquier tratamiento que haya mostrado evidencia científica y seguridad, independientemente del coste económico del mismo».

Además de todo lo que les brinda la sanidad pública, hay recursos que tienen que pagar de su bolsillo. Luis lleva un traje estimulador de un tejido especial que se fabrica en Estados Unidos y cuesta 1.200 euros. El elemento para que pueda estar sentado les sale por 800 euros. En 2020 hicieron una carrera solidaria para la silla de ruedas, de la que sacaron poco. Los «dafos» (una especie de ortopedia para los pies) valen 300 euros. Es un suma y sigue.

Colegio El Vivero

Luis empezó el pasado mes de septiembre Infantil en el colegio El Vivero, en donde un enfermero y un auxiliar educativo se ocupan de atenderle, aunque su madre está la mayor parte del tiempo presente en las aulas o fuera, en el coche, por si ocurriera algo. Tiene también una intérprete de signos, su forma de comunicarse al no poderlo hacer verbalmente por la traqueotomía, una medida que se tuvo que tomar al no poder expulsar las mucosidades.

¿Cómo es la vida con un niño con AME? «Complicada» dicen al unísono Sandra y Luis. Las hospitalizaciones son frecuentes y la más larga duró año y medio. «Soy madre, enfermera, profesora, logopeda, fisioterapeuta, no queda otra», indica Sandra. Los cuidados tan precisos que requiere Luis hace que no hayan podido delegar hasta ahora en otras personas. «Es muy complicado, pero hay que vivir» cuentan sin perder la sonrisa.