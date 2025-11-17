El Cefot programa en su Aula de Cultura música militar, una exposición y una charla

El Centro de Formación de Tropa (Cefot nº 1) de Cáceres ha organizado una nueva edición del Aula Militar de Cultura, que celebra del ... 24 al 28 de noviembre su trigésimo tercera edición, con un programa de actividades que incluye un concierto de música militar, una exposición y una conferencia.

El objetivo de esta iniciativa del centro militar cacereño es contribuir al conocimiento y divulgación de la cultura de la defensa y promover la cultura, historia y valores que caracterizan al Ejército de Tierra.

El primer acto tendrá lugar el martes 25 de noviembre, a las 19.30 horas, en el complejo cultural San Francisco de Cáceres, donde se celebrará una conferencia sobre ‘Hechos militares en el alcalde de Zalamea’, de Pedro Calderón de la Barca, impartida por el doctor y profesor Ismael López Martín.

El segundo acto se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre, a las 19.00 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres, donde se celebrará un Concierto de Música Militar y Popular Española, en la que colaborarán Tamara Alegre, Perico de la Paula, Pilar Boyero, Ana Peromingo y Juan Carlos Martos.

Para finalizar la semana, el viernes 28 de noviembre se inaugurará la exposición de Artes Plásticas en el Palacio de las Cigüeñas, organizada en colaboración con la asociación Amigos del CIR (Centro de Instrucción de Reclutas), que era el nombre anterior del actual Cefot.

Las actividades son de entrada libre para el público, excepto para el concierto que será hasta completar aforo y cuyas entradas deberán recogerse en la puerta de acceso del acuartelamiento Santa Ana en horario de 10.00 a 20.00 horas o en la oficina de Turismo de Cáceres, a partir de hoy lunes día 17 de noviembre.