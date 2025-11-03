HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jornada de bienvenida en el Cefot de Cáceres este lunes.

Jornada de bienvenida en el Cefot de Cáceres este lunes. JORGE REY

El Cefot de Cáceres sigue aumentando el número de alumnos pese a la bajada de solicitudes

Un total de 1.592 aspirantes a soldado empiezan este lunes su vida militar en Cáceres, de los cuales el 209 son mujeres, lo que representa un nuevo récord en la tasa femenina

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:15

Nervios, ruidos de maleta, ojeras por el madrugón y familias preocupadas en la entrada marcan jornadas como la de este lunes en el Cefot, ... en donde un total de 1.592 aspirantes a soldado han iniciado su vida militar. Se trata del segundo ciclo de 2025 para la incorporación de soldados a la Escala de Tropa del Ejército de Tierra. Es un número considerablemente superior al del anterior reemplazo, del que han salido un total de 1.109 soldados. «Podríamos decir que es el ciclo más numeroso si no el que más», afina el Brigada Rafael Medinabeitia Domínguez, responsable de comunicación. Este incremento ha hecho necesario aumentar el número de docentes y serán 150. «Necesitamos un poco más de apoyo de las unidades a las que van destinados».

