El Cefot de Cáceres bate otro récord de alumnos, pero no se sabe cuándo vendrán más J. Rey Este lunes se incorporaron 1.350 jóvenes que estarán cuatro meses formándose en el centro militar de Cáceres SERGIO LORENZO Cáceres Lunes, 5 noviembre 2018, 20:43

«Hace algo de frío en Cáceres», indicaba este lunes por la mañana Cristian Olivares unos minutos antes de pasar bajo el arco de la entrada del Cefot de Cáceres, leyendo en voz alta la frase que está en el arco:«Ahí está: 'Todo por la Patria'».

Él tiene 22 años y es de Las Palmas de Gran Canaria, igual que Cristian Agudelo, que le acompañaba. Olivares se había presentado para ser soldado profesional hace cuatro años, pero suspendió. «Al suspender decidí prepararme bien, estudiar y ahora ya he logrado estar aquí». Su compañero Agudelo, que nació en Colombia y vive en Canarias, decidió dejar lo que estaba estudiando para prepararse para entrar en el Ejército de Tierra: «Me metí en la escuela de arte, pero la carrera no iba bien y me presenté al Ejército, porque me gusta». Los dos se quejaban del frío. Es normal: en Canarias ayer tenían una máxima de 21 grados y una mínima de 19 grados, mientras que en Cáceres la máxima era de 13 y la mínima de nueve.

La primera formación de los recién llegados. / Jorge Rey

En la garita de entrada esperaron a que les tocara el turno para presentar la documentación. Era la una de la tarde y ya se habían presentado más de trescientos. Un padre se mostró extrañado con la respuesta del militar de guardia. Él quería que su hijo dejara el petate encima de la cama que le tocara y llevárselo a comer a la ciudad, para después dejar al vástago en el acuartelamiento. El militar fue claro y contundente: «Si entra, no sale».

Hasta las ocho y media de la noche de este lunes estaba previsto que entraran en el acuartelamiento 1.350 nuevos alumnos del único ciclo de 2018. Alumnos que no volverán a sus casas hasta el 26 de enero de 2019, tras la Jura de bandera. Después estarán una semana de descanso y se incorporarán al Cefot el 4 de febrero para seguir su formación hasta el 29 de marzo, cuando terminen su formación y vayan a sus destinos.

Una peluquera corta el pelo a uno de los nuevos alumnos. / J. Rey

Este lunes se batió un nuevo récord en el número de alumnos del Cefot de Cáceres. En el anterior ciclo llegaron 1.159, terminando la formación el pasado 10 de octubre 1.072 soldados. 87 habían abandonado, unos pocos por haber suspendido y la mayoría por darse de baja voluntaria, porque han encontrado otro trabajo o simplemente porque se dan cuenta que la vida militar es demasiado dura para ellos. Es lo que se decía en un foro en internet sobre la formación militar en Cáceres: «En el Cefot no nos regalan nada y es duro, así que duros hay que ser, no abandonar y no rendirse».

Muchos de los que este lunes pasaban bajo las letras de 'Todo por la Patria' tenían cara de incertidumbre, de no saber muy bien en dónde se metían, pero cuando se les preguntaba hablaban de lo mucho que habían trabajado para llegar al Cefot. Un atractivo es el sueldo. Durante los dos meses de formación, hasta que juran bandera, reciben un sueldo de 359,59 euros mensuales; pero tras la jura ya son soldados y el sueldo es de 1.016,59 euros. Es el salario inicial, variando la retribución en función del puesto que ocupen. El complemento específico para un soldado es de 116,88 euros, y el complemento de empleo 273,91 euros.

Cristian Olivares y Cristian Agudelo antes de entrar. / J. Rey

El Cefot en la actualidad está en una de sus mejores etapas desde que el servicio militar dejó de ser obligatorio. Poca gente se acuerda de cuando en el año 2012 no hubo alumnos y hubo quien pronosticaba el cierre del acuartelamiento. Desde el año 2013 vinieron ciclos de 500 a 600 alumnos, llegando en el año 2017 a tener por primera vez tres ciclos, en los que el número de alumnos iba creciendo. Ahora se bate el récord, con 1.350 alumnos, lo que supone más ingresos para esta ciudad, debido a los servicios que demandan los alumnos, desde la comida a la limpieza. El aumento de alumnos también hace que vengan a Cáceres más profesores, ya que se tiene que cumplir la ratio de un profesor por cada 25 alumnos. Además de los que ya hay destinados en el Cefot, han venido 40 en comisión de servicio.

Lo que falta por saber ahora es cuándo vendrán los siguientes alumnos, pero para ello hace falta que en Madrid se aprueben los presupuestos. Según el coronel del Cefot, Francisco de Asís Ramírez, hay que ser optimistas, «en el 2019 vamos a seguir recibiendo alumnos en cantidades considerables», ha asegurado.