«En Cataluña no hay parques generalistas como éste con tantas variedades»

Francisco Morilla recaló en Cáceres hace ocho años, el tiempo que lleva jubilado. Llegó desde Cataluña a la ciudad extremeña por amor. Aquí reside su pareja y aquí pasa largas temporadas. Su plácida jubilación le permite disfrutar de uno de sus hobbies, la botánica. «Yo soy un biólogo frustrado. Quería ser biólogo pero en casa no había medios suficientes y me tuve que quedar en químico», confiesa este hombre de 71 años que acude casi a diario al Príncipe y asegura no haber visto otro parque con tantas especies como las que alberga el cacereño.

«Parques generalistas como éste, que tengan tal cantidad de variedades diferentes, alguno habrá en España, evidentemente, pero yo no lo conozco», sostiene. «En Barcelona hay un par de ellos muy buenos, como uno de cactus y otro de rosales, pero así parques generalistas ya te digo yo que en Barcelona, ni siquiera en toda Cataluña, hay ninguno como éste», se ratifica Morilla.

El catalán se siente especialmente cómodo entre la vegetación que invade el recinto original. «La ampliación está bien, pero no tiene el aura que tiene esta parte antigua. Para mí, desde el punto de vista personal el nuevo no tiene excesivo interés, aunque entiendo que a nivel de gran publico para la ciudad estén muy satisfechos». En sus paseos suele detenerse en las plantas y árboles y «siempre encuentro alguna novedad», aporta.

Un detalle que ha captado su atención es una plantación que, según su versión a este diario, se ha hecho en un parterre de reciente creación, de una especie incluida en el catálogo de invasoras. Se trata de la cortaderia selloana, más conocida como plumero de la pampa.

«Está prohibido cultivarlas, comercializarlas y plantarlas. Si están en el listado, creo que se debería cumplir», opina Morilla, cuya intención, según apunta, no es otra que «dar un aviso» porque es consciente de que el asunto compete a los responsables del parque. Aun así, Morilla advierte de que «en Cantabria han hecho un llamamiento a la población para que indiquen la ubicación de este tipo de plantas para retirarlas».

Desde el Ayuntamiento indican que los ejemplares de plumero de la pampa del parque antiguo llevan ahí 40 años y que en el nuevo no se ha plantado ninguno, sí algún tipo de gramínea ornamental que de lejos puede parecerse algo a esta vistosa planta usada en decoración.

Además del plumero de la pampa, Morilla alerta de la proliferación en la ciudad del ailanto, otro árbol clasificado como invasor. «He visto unos pequeñitos en una zona para perros que si los dejan y se hacen grandes invaden todo el parque. Extremadura, España y Europa entera está invadida con éste árbol», añade.

En la que fue su casa con jardín en una localidad gerundense cercana a la frontera con Francia y de la que tuvo que desprenderse a raíz de separarse, Morilla cultivaba plantas de frutos que no se comercializan o que son poco habituales, como la guayaba de Chile, el nashi o pera japonesa, el cornus kousa, el cornus florida o la aronia.

En Cáceres ha sustituido este amante de la naturaleza los cuidados de su jardín por los rincones del Príncipe. «Aquí vivo en un piso y en Barcelona, también, por eso me gusta venir al parque», reconoce el catalán, padre de una hija médico, que ha encontrado en la capital cacereña su vergel.

