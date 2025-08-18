Un catálogo de sillas y bancos para Cánovas, Documento del Mes de agosto

Redacción CÁCERES. Lunes, 18 de agosto 2025, 07:50 Comenta Compartir

El Archivo Histórico Municipal de Cáceres ha seleccionado como documento del mes de agosto un expediente fechado en 1986, que recoge la adquisición de bancos y asientos destinados al emblemático paseo de Cánovas. Este documento ofrece una valiosa muestra del mobiliario urbano de la época, seleccionado para equipar uno de los espacios más representativos de la ciudad.

El catálogo expuesto pertenece a la Fundición de Hierros de Antonio Aguilar, de Sevilla, encargada de abastecer de mobiliario urbano a múltiples ciudades españolas durante el siglo XIX. Los diseños, de carácter ornamental a la par que funcional, reflejan el estilo industrial de la época.

El paseo de Cánovas, concebido originalmente como una vía de unión entre la parte antigua de la ciudad y el, entonces naciente, barrio moderno, fue bautizado en sus primeras propuestas como 'paseo de San Juan del Puerto'. No obstante, su denominación actual se consolidó a finales del XIX, en homenaje a Antonio Cánovas del Castillo.