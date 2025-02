Castañas, flores y poetas belgas

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 2 de noviembre 2024, 07:52 Comenta Compartir

Seguro que en los últimos días has visto en el supermercado mezclarse las calaveras de chocolate, los cerebros de gominola y las calabazas de Halloween con las cajas de polvorones y los turrones de Navidad. Es muy posible que te hayas asombrado, pero es que en los últimos tiempos las tradiciones cada vez llegan antes y se solapan unas con otras para hacernos pasar por caja sin dilación. Noviembre no ha hecho más que empezar y ya suenan campanillas navideñas. Dan ganas de echar el freno y centrarse solo en el hoy, en este fin de semana es de castañas y flores, de terror y sangre de mentira. Muy 'ad hoc' con esta atmósfera llegó un año más el Fanter Film Festival con siete películas y seis cortometrajes a concurso: 'Ahora vuelvo', de Lucas Paulino y Gabe Ibáñez; 'Simón', de LSDavid; 'La Bouteille', de Xavier Mesme; 'Cava', de Alejandro López García; 'Imago', de Rafa Dengrá Oliver; y 'Puedes tú solito', de Silvia Pradas.

Esta semana de huesos de santo y puente para los afortunados la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) ha inaugurado oficialmente un nuevo curso con un acto institucional con la participación del secretario general de Cultura, Francisco Palomino, el delegado provincial de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Felipe Fernández de León; el director de la Escuela, Ángel Jiménez Iglesias, y miembros del equipo docente.

En esta gala de inauguración se llevó a cabo una representación en la que participaron los 99 alumnos que conforman las dos enseñanzas que se imparten en la ESAD, Dirección de Escena y Dramaturgia e Interpretación. En ella se apoyó oficialmente la candidatura de Cáceres a capital europea de la cultura en 2031. La inauguración oficial culminó con una conversación con el dramaturgo Paco Gámez.

El Otoño Literario ha acogido esta semana la presentación de dos autores del mismo país. El primero de ellos es el médico Yves Namur, que dio a conocer en la Biblioteca Pública 'El libro de las siete puertas'. En su presentación, organizada por la asociación Norbanova estuvo junto a la fundación Ortega Muñoz, la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx y la Délégation Générale Wallonie-Bruxelles estuvo también el poeta Álvaro Valverde (codirector de la colección 'Voces sin tiempo' de la fundación Ortega Muñoz) además la poeta y traductora Emilia Oliva y la profesora de la UEx Isabelle Moreels. La casualidad o la causalidad hizo que la segunda de las presentaciones del Otoño Literario también corriera a cargo de una ciudadana belga, Charlotte Lecharlier, que, en este caso lleva ya casi dos décadas en Cáceres. Esta psicóloga clínica dio a conocer su poemario 'La casa de tierra y piel', que es el primero que publica en papel, porque en redes sociales da a conocer su trabajo a través de su cuenta @unabelgaporsoleares. En su presentación, que tuvo lugar en el Palacio de la Isla, estuvo acompañada por la acordeonista Fernanda Valdés.

Más literatura y otra vez en la Biblioteca Pública. El pasado miércoles la editorial Liliputienses celebró la segunda sesión de su ciclo de poesía sin poetas llamadas 'Los hijos del hombre invisible', que pretende acercar a los lectores la obra de algunos de los nombres fundamentales de la poesía hispanoamericana contemporánea. Se llevó a cabo la lectura comentada del libro de Tamara Grosso 'Cuando todo refugio se vuelva hostil'. He aquí un poema de la autora porteña: «Si tuviera plata me compraría una taza con mensajes inspiradores, si tuviera voluntad me rebelaría contra alguna de mis obligaciones de hoy. Pero no me sale hacer nada me siento adulta es fin de mes y gobierna la derecha en casi toda América Latina». Leyendo solo esto dan ganas de leerla más.

De la poesía a la enfermería, que, sin duda tiene mucho de arte y de caricia. Un total de 11.185 votos de enfermeros colegiados y la valoración del jurado decidieron los ganadores de la segunda edición de los Premios Nacionales de Enfermería convocados por el Consejo General de Enfermería. Entre los galardonados se encuentran Higinio Salgado Pacheco, enfermero cacereño del Centro de Salud Arroyo de La Luz, el exfutbolista y abanderado de la ley ELA, Juan Carlos Unzué, así como la ex consejera de Sanidad de Islas Baleares, Patricia Gómez Picard, enfermera de profesión.

Salgado Pacheco es Graduado tanto en Enfermería como Licenciado en Economía, con especialización en Economía Internacional por la UNED. Su carrera asistencial se ha desarrollado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en el centro de salud de Arroyo de la Luz que ha desempeñado roles de liderazgo como responsable de Enfermería y Coordinador y director del Centro de Salud de Montehermoso. Su visión innovadora para mejorar la vida de los pacientes y el uso de tecnologías avanzadas, además de ser impulsor de varios congresos, le ha valido este nuevo galardón.

En los últimos días se honra la figura del arquitecto municipal Ángel Pérez, del que el pasado domingo se celebró una ruta por su obra, organizada por el Colegio de Arquitectos.

Nos vamos, en esta mezcolanza de temas que es Cacerescaparate, a otra disciplina, también relacionada con la salud: la farmacia. El Colegio de farmacéuticos de Cáceres está celebrando su 125 aniversario con diferentes actividades y el pasado viernes organizó una jornada de convivencia con torneos de golf, pádel, mus, parchís y Monopoli para los boticarios y sus familiares, un completo de entretenimiento. ¡Nos vemos el próximo sábado!