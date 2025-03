«Un solo coche en la calle está vendido, no tiene ninguna protección ni ningún amparo, está la Policía Local pero no podemos contar con ... ellos, ellos tienen sus efectivos y los temas de seguridad ciudadana no los tienen asignados». Hablan Javier Morales y Lorenzo Simón, del sindicato Jupol, que lamentan la falta de efectivos en las calles, que, dicen, comprometen la tranquilidad en las calles de Cáceres.

«En ocasiones han salido llamadas de malos tratos y no se han podido atender porque no había coches patrulla, no se pudo atender a una mujer que la estaba agrediendo su marido porque no había coche patrulla, pero es que tampoco había Policía Local», explican estos agentes. «La actuación rápida, de la que depende en muchas ocasiones la vida o la muerte de una persona es del coche patrulla y no hay».

Apuntan también que actualmente nos encontramos en nivel 4 de alerta antiterrorista, lo que implica un riesgo alto. «No se ha puesto solución ni aquí ni en Badajoz de aumentar los coches patrulla en la calle».

Trabajo de mesa

La gestión del DNI estaba cubierta hasta hace cuatro o cinco años por funcionarios del Estado, señalan estos agentes. «Ahora la tendencia es que se cubran por policías las plazas que van quedando, si hace cinco años había un policía en el DNI ahora hay seis, lo que supone una merma en la calle, que se está quedando desierta».

Sostienen que la falta de respeto social es creciente. «Antes tú llegabas a una actuación y una pelea con la mera presencia de la Policía se disolvía, pero ahora no, ahora incluso van hacia los policías, la Ley de Seguridad Ciudadana no funciona, y sale muy barato agredir a un Policía, el chico de La Madrila ha salido absuelto». Consideran que las leyes no les protegen. «Hay falta de apoyo político, falta de apoyo de la sociedad...y al final los agentes no quieren estar en la calle, nadie se quiere arriesgar a poder ser sancionado, si un ciudadano pega a un policía no es noticia, pero si es al revés va a salir en todos los telediarios», señalan. «Si no se ve respaldado el policía no va a actuar cien por cien y el ciudadano también puede ver condicionada su seguridad».

Por tanto, en asuntos como la seguridad en La Madrila al hilo del último incidente sucedido y las quejas vecinales, consideran que pedir que se incrementen las dotaciones de Policía Nacional.