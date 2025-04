Las casetas de la Feria de Cáceres planean abrir al público antes de este fin de semana

A una semana de la inauguración de la Feria 2022, en el recinto ferial se trabaja a destajo montando las casetas que animarán los ... días festivos que comienzan oficialmente el 24 de mayo. Los empresarios están autorizados a abrirlas desde la noche de este jueves, aunque según confirman será a partir del viernes cuando funcionen la mayoría. No obstante, algunos locales tienen cerradas fiestas de graduación con universitarios.

En total habrá nueve casetas de gestión privada, una de ellas especializada en comida, la clásica 'El Pantano', y el resto serán las de ambientación musical. Este año el 'El 5º pino' y 'María Bonita' se unen formando una sola; a su lado se situará Mandala; y frente a éstas 'Capote', la más grande, ocupando un espacio de 1.200 metros. Estará también 'La Suite', donde antes se localizaba 'El Redoble', en la calle más cotizada. En la de la municipal se instalan 'La Bola', 'Paradiso', 'Ay Mamma Mía' y 'La Mona'.

Mientras estas casetas despliegan su mobiliario, el Ayuntamiento busca, por otra parte, quien se encargue de gestionar la municipal y la del mayor después de que el adjudicatario del concurso de 2019 haya renunciado. Para ello, ha publicado una nueva licitación con un presupuesto base de 29.950 euros, sin impuestos, cuyo plazo para presentar ofertas termina este viernes, justo cuando da comienzo la preferia.

La explotación de estos dos módulos se la quedó la empresa Blis Records, sociedad del promotor musical Ángel Romero, quien firmó un contrato para las ediciones de 2019 y 2020. Sin embargo, el empresario comunicó hace unas semanas su renuncia al Consistorio porque, según ha explicado a este diario, en el nuevo contexto económico postpandemia el contrato no es rentable y le resulta imposible mantener las condiciones pactadas. «Ahora todo ha subido y con la inflación que hay es inviable, no salen los números, y así no lo podemos hacer», afirma. «La oferta se calculó para 2019 y 2020 con una previsión estimada, pero con los daños colaterales de la pandemia es imposible. Había que mantener la misma tarifa de precios, como la caña a un euro, y eso no puede ser porque los precios han subido mucho», añade.

Atracciones

Los feriantes, por su parte, recalarán en Cáceres a mediados de esta semana. Muchos vienen de una feria importante como es la de Talavera de la Reina (Toledo), en la que el público ha respondido bien, según confirma Frasco Vega, responsable de varias atracciones. El arranque de los 'cochecitos' será en la tarde de este viernes y se espera que el fin de semana las familias y jóvenes acudan ya a subirse a las atracciones. «Las expectativas son buenas porque la gente tiene ganas», señala el feriante.

Cabe recordar que el año pasado estos empresarios mantuvieron varias reuniones con el equipo de Gobierno para negociar el formato de una feria marcada por la pandemia que se trasladó de mayo a septiembre y en la que finalmente se instalaron puestos de comida, como reclamaban. En lo que no se pusieron de acuerdo fue en los precios públicos que se les cobra por ocupar el terreno del ferial. Estos empresarios habían pedido al Ayuntamiento que se les rebajara la tasa para ayudarles por los meses que habían estado inactivos y sin generar ingresos ante la ausencia de ferias, una petición a la que no se accedió. Pese a ello, en septiembre hubo 73 atracciones y un total de 108 puestos.