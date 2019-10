La parte antigua de Cáceres, plató musical con Ariel Rot y Nacho Campillo

Agradable sorpresa musical este jueves en la Plaza de Santa María de Cáceres. Los grupos de turistas y la gente que transitaba la Ciudad Monumental a media mañana se daban de bruces con Ariel Rot y Nacho Campillo, acompañados de Palito Dominguín, interpretando en directo la mítica 'Voy cruzando el río' de la conocida formación extremeña Tam Tam Go.

El artista argentino Ariel Rot es el presentador del espacio musical de La 2 de TVE 'Un país para escucharlo', que en estos momentos graba su segunda temporada. Esta semana el equipo de producción se ha detenido en Extremadura, y el pacense Campillo ha ejercido de anfitrión y copresentador.

'Un país para escucharlo' es un programa «ecléctico en el que tocamos todos los estilos» –en palabras de su productor musical, Luis Miguel Fernández– que ofrece una visión general de la música a través de artistas relevantes de los diferentes rincones de la geografía nacional. Una especie de 'road movie' en formato televisivo que en la región difundirá la trayectoria musical de intérpretes como Gecko Turner, Gene García o Pablo Guerrero.

Bajo la dirección de Juan José Ponce y la producción ejecutiva de Javier Reboredo, el equipo de TVE recaló el martes en Extremadura para grabar, en primer lugar, con los oliventinos Acetre en el puente rayano Ajuda, donde interpretaron 'As pontes'.

Otras ciudades

En la Alcazaba y la Plaza Alta de Badajoz, Gene García, el cantaor Guadiana y La Kaíta, fueron los protagonistas. Y Susan Santos, Bambikina, Duende Josele y la joven banda de rock morala Ramoninos, llenaron de ritmo los escenarios romanos del Teatro y del acueducto de Los Milagros de la capital extremeña. «Es sorprendente la riqueza musical de la región, que va desde el jazz, el soul o el funky hasta el flamenco», admitía el productor musical del programa, con quien coincidía el ejecutivo. «Un retrato musical fantástico, 'hipervariado'», expresaba Reboredo.

El conductor del espacio, Ariel Rot, integrante de Tequila y de Los Rodríguez hasta que iniciara su carrera artística en solitario, resaltaba también la «variedad» musical extremeña. «El blues está arraigado; hicimos un poco de flamenco, impresionante; y ahora con Nacho y Palito tocando esta canción juntos estuvo genial».

Nacho Campillo, por su parte, no ocultaba su satisfacción por ir junto al argentino en su periplo por su tierra. «Para mí es un honor que me hayan escogido para hacer la parte de Extremadura» señalaba, y añadía: «Es un programa muy interesante que hacía falta culturalmente para la música española; vamos enseñando el talento que hay oculto en las diferentes provincias».

Los dos músicos han contado para el que será el segundo programa de la nueva temporada con la participación en exclusiva en el tema de Tam Tam Go –que versionaron en Santa María– de Palito Dominguín, de la saga artística de los Dominguín Bosé. Palito es hija del actor extremeño Carlos Tristancho –que ayer la acompañaba como un integrante más del equipo– y de Lucía Dominguín. La modelo, de esbelta y espigada figura, al igual que el resto del clan Bosé, hacía su primera incursión en la música de la mano de Rot y Campillo. «Me contactó Nacho, que es amigo de la familia, y es un poco mi debut cantando; todo lo que pueda hacer de la rama artística, me lanzo», declaraba a HOY la joven de 23 años, que se mostraba contenta de grabar en la ciudad. «Yo soy extremeña y me encanta representar a Extremadura. Es la segunda vez que vengo a Cáceres y es preciosa», reconocía.

El cantautor Pablo Guerrero puso el broche final al espacio de la región. Su actuación se grabó en la tarde de ayer en el monumento natural de Los Barruecos y el Museo Vostell. Los amantes de la música podrán deleitarse con 'Un país para escucharlo', del que se emitirán diez nuevos programas, a partir del próximo mes de enero.