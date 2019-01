Casar de Cáceres, el pueblo de los niños con árbol 00:59 Los trillizos Carlos, Manuel y Eneko recibieron su placa y su plantón de encina. :: armando méndez La localidad da la bienvenida a los nacidos durante el año anterior con un entrañable acto de amor a la naturaleza CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 13 enero 2019, 08:55

Las bromas y chistes que tuvo que aguantar José Manuel Tovar cuando su entorno se enteró de que venían en camino Carlos, Manuel y Eneko los recordaba ayer con la mayor de las sonrisas en el parque de la Charca de Casar de Cáceres. La vida tiene estas casualidades y este aleta de Triatlón, que actualmente preside la Federación Extremeña de esta disciplina ha sido padre en este 2018 de trillizos. Tres en uno, como el deporte de su vida. La cosa tiene su magia.

José Manuel Tovar y su mujer Carolina Méndez celebraron ayer junto a otras 61 familias la llegada de sus hijos en Casar de Cáceres con el acto que se celebra desde hace 12 años y en el que se une el respeto a la naturaleza con la bienvenida a todos los nacidos en este municipio cercano a Cáceres durante 2018.

La cita se abre también a los pequeños con raíces en la localidad aunque no residan en la misma y a otros niños más mayores que por distintas circunstancias no pudieron estar presentes en el acto cuando eran recién nacidos. Tovar señalaba que «que les den un árbol que es símbolo de vida es muy importante». Para él, el hecho de que tres árboles del parque por el que suele correr tengan el nombre de sus hijos es algo «que me va a motivar mucho más». ¿Y cómo es eso de criar a tres a la vez? «Mucha planificación, todo bien organizado y ser muy metódico, así es todo más fácil», explicaba este padre feliz delante de un carro triple con el tamaño de un tanque.

Rafael Pacheco, alcalde de la localidad, cifraba en 583 los árboles que ya tienen su nombre y apellidos en este pueblo. El pasado año nacieron en Casar de Cáceres 38 niños y niñas. En la localidad famosa por sus quesos la natalidad está «un poco por encima de la media en Extremadura, en los últimos años con la crisis Casar de Cáceres ha tenido un bajón de población pero últimamente mantenemos los habitantes». La proximidad con la capital y las industrias propias que generan las queserías y otros negocios mantiene viva a esta localidad.

El ritual que se da en Casar del Cáceres en los primeros días de enero incluye la entrega de una encina o un alcornoque a las familias para que lo planten donde ellos deseen. Junto a eso se entrega una placa con los nombres y apellidos que se atornilla en el alcorque de un árbol ya crecido del parque, que son mayoritariamente plantaneros de sombra. Los plantones han sido donados por la Junta de Extremadura y también se entregaron pegatinas con la frase: «Un árbol es un ser que vive para darnos vida».

Según Pacheco las familias se preocupan por los árboles y sus cuidados y los niños mantienen un vínculo especial que va creciendo al mismo ritmo que ellos.

El ambiente ayer en el parque de la Charca era inmejorable: un sol de invierno mitigaba el azote de los escasos grados propios del mes de enero. El frío se olvidaba. Una larga procesión integrada por carritos seguidos de madres, padres, abuelos y tíos serpenteaba por la zona donde se llevaba a cabo este homenaje a la vida en sus diferentes variantes: la humana y la vegetal.

Homenaje pendiente

Las historias de niños y árboles se reproducían en este entorno. Juan Manuel Martín ya tiene 8 años . En su momento, tal y como cuenta su madre, no pudieron participar en este acto pero «él tenía muchas ganas porque todos sus amigos tenían árbol». Así que este año ha cumplido su deseo.

Oliva, de cuatro meses, tiene nombre de fruto y es dueña de un árbol en el pueblo donde tiene sus raíces. «Nos hace ilusión que en la tierra de sus abuelos tenga su arbolito, yo he pasado aquí mi infancia», explica Javi Tovar junto a su mujer, Susana Penas. La familia vive en Madrid.

Hugo Barrantes Romero, de 10 meses, sí es casareño autóctono. Su padre, César, reconocía ayer que Casar es un buen pueblo para criar niños. «Tenemos el paseo, la charca, muchos columpios, muchas cosas para los niños». También valoraba la guardería que hay en la localidad y a la que asiste este niño.

Intentando mantener el equilibro en la valla que protege al árbol estaba Manuela, hija de Prado González, pizpireta y fuerte, bajo la atención de su madre. «Es muy emocionante, es la primera hija y ya tenemos nuestro primer arbolito». El próximo 8 de marzo la niña cumplirá su primer año y desde ayer ya tiene uno de los objetivos vitales cumplidos según el dicho árabe de que en esta vida hay que hacer tres cosas: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro.