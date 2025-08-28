La Casa de la Mujer cuenta con atención ambulatoria a víctimas de violencia Se puso en marcha en abril y atiende a las mujeres en su propio domicilio sin necesidad de que pongan denuncia

La directora de Imex con la directora y psicólogas de la Casa de la Mujer.

Redacción CÁCERES. Jueves, 28 de agosto 2025, 07:45 Comenta Compartir

La directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (Imex), Beatriz Arjona, destacó ayer la labor que se realiza desde el servicio ambulatorio de atención a víctimas de violencia de género, así como desde el dispositivo de atención a menores de la Casa de la Mujer de Cáceres, como herramientas fundamentales para la recuperación integral de las víctimas y de sus hijas e hijos.

El servicio ambulatorio para víctimas de violencia de género se puso en marcha en Extremadura el pasado mes de abril, y desde entonces atiende tanto a las mujeres que se encuentran viviendo dentro del espacio de acogida de las casas de la mujer de Cáceres y Badajoz, como a otras que viven en sus propios domicilios, sin necesidad de que hayan formulado una denuncia, así como a familiares y allegados que las puedan ayudar.

A todas ellas, y a su entorno, se les presta asesoramiento psicológico, jurídico y social, logrando también una mejor optimización de los recursos del Imex.

Este nuevo recurso no sólo atiende a víctimas de violencia de género, ejercida por sus parejas o exparejas, sino también a todas las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia contemplada en el Convenio de Estambul, como la violencia sexual, trata, gestación subrogada y matrimonios forzados, entre otras.

Arjona Rovira se reunió con las responsables del servicio ambulatorio y con las del equipo de atención a menores para conocer de primera mano el funcionamiento de ambas unidades, y destacó durante el encuentro la importancia de la detección precoz para poder dar una respuesta lo más pronta posible a las mujeres y sus hijos.