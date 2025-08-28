HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La directora de Imex con la directora y psicólogas de la Casa de la Mujer. HOY

La Casa de la Mujer cuenta con atención ambulatoria a víctimas de violencia

Se puso en marcha en abril y atiende a las mujeres en su propio domicilio sin necesidad de que pongan denuncia

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:45

La directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (Imex), Beatriz Arjona, destacó ayer la labor que se realiza desde el servicio ambulatorio de atención a víctimas de violencia de género, así como desde el dispositivo de atención a menores de la Casa de la Mujer de Cáceres, como herramientas fundamentales para la recuperación integral de las víctimas y de sus hijas e hijos.

El servicio ambulatorio para víctimas de violencia de género se puso en marcha en Extremadura el pasado mes de abril, y desde entonces atiende tanto a las mujeres que se encuentran viviendo dentro del espacio de acogida de las casas de la mujer de Cáceres y Badajoz, como a otras que viven en sus propios domicilios, sin necesidad de que hayan formulado una denuncia, así como a familiares y allegados que las puedan ayudar.

A todas ellas, y a su entorno, se les presta asesoramiento psicológico, jurídico y social, logrando también una mejor optimización de los recursos del Imex.

Este nuevo recurso no sólo atiende a víctimas de violencia de género, ejercida por sus parejas o exparejas, sino también a todas las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia contemplada en el Convenio de Estambul, como la violencia sexual, trata, gestación subrogada y matrimonios forzados, entre otras.

Arjona Rovira se reunió con las responsables del servicio ambulatorio y con las del equipo de atención a menores para conocer de primera mano el funcionamiento de ambas unidades, y destacó durante el encuentro la importancia de la detección precoz para poder dar una respuesta lo más pronta posible a las mujeres y sus hijos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
  2. 2 Un hombre de 82 años fallece en el canal de baños de La Isla de Plasencia tras un posible resbalón
  3. 3 Investigan a un vecino de Madrid por provocar el incendio que quemó 1.100 hectáreas en Burguillos del Cerro
  4. 4 El extremeño Antonio Orantos, coronel de la Guardia Civil de Cantabria, asciende a general de brigada
  5. 5 La Policía Nacional mantiene una operación en curso en la barriada pacense de Suerte de Saavedra
  6. 6 Calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  7. 7 Las playas favoritas de los extremeños en Portugal, bajo alerta marítima para bañistas
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9 A prisión un hombre que robaba en coches aparcados en un parking y publicarlo en redes sociales
  10. 10 Nuevos cortes de tráfico en la A-5 derivan a los coches por la avenida de Elvas desde este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Casa de la Mujer cuenta con atención ambulatoria a víctimas de violencia

La Casa de la Mujer cuenta con atención ambulatoria a víctimas de violencia