La Casa del Mayor de Cáceres se amplía con el esperado salón de baile Los usuarios aportaron ayer ideas para establecer nuevos usos para la Casa del Mayor .

Bailar pegados es bailar, pero en ocasiones los mayores están obligados a hacerlo mucho más prietos de lo que les gustaría por falta de espacio. Hay bailes en muchas casas de mayores y centros vecinales, pero era un clamor la reivindicación de habilitar un espacio para poder practicar esta afición en un lugar donde fluya el aire y no haya tropezones.

Ayer se presentó la ampliación de la Casa del Mayor de la calle Margallo para instalar este nuevo recurso que facilita la relación entre personas de la misma edad en una actividad con infinidad de beneficios, sobre todo relacionados con lo anímico y con lo físico. Según se explicó durante la presentación de estas nuevas obras, se llevará a cabo la construcción de un edificio adosado al existente en planta baja y aislado en la primera planta.

Estas obras facilitarán la ampliación del espacio destinado a la cafetería y la creación de una sala que se destinará a la práctica del baile de salón. «Es un proyecto que se está haciendo realidad atendiendo a una petición que se nos había hecho por parte de los mayores reiteradamente pero también por parte de los vecinos a través de los presupuestos participativos, donde hubo varias peticiones», destacó ayer la alcaldesa Elena Nevado. La idea, dijo, es que este recinto, que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 161.976 euros y está previsto que se termine de construir en un plazo de ocho meses, se convierta en un punto de reunión para los mayores. Entre la cafetería y el salón de baile se va a ejecutar una escalera de comunicación interior-exterior que conectará General Margallo con la calle Barrionuevo, lo que va a mejorar la movilidad y el acceso a todos los espacios.

En esta fase, tal y como apunta la descripción general del edificio, se plantea la construcción del cerramiento perimetral del edificio en planta primera y su cubierta, es decir, se deja preparado un espacio en la segunda planta que podrá ser acondicionado para diferentes usos, quizás no solo para mayores. Sobre el futuro exacto de este recinto, Elena Nevado aseguró que corresponderá «al equipo de gobierno que esté en su día».

Con estas obras la Casa del Mayor ganará 233 metros (123 metros cuadrados la cafetería y el salón de baile y 110 metros el próximo espacio de servicios múltiples) y se convertirá en un espacio total de 730 metros cuadrados. Las líneas y acabados de las nuevas zonas se conjugan estilísticamente con lo que ya está hecho. Hacia el mes de julio este espacio estará ya libre de obras y dispondrá de sus oficinas, salón de actos, aula de informática, cafetería y el esperado recinto para bailar, que cuenta con lavabos individuales para la comodidad de los usuarios.

El nuevo salón de baile tiene espacio para 90 personas, tal y como detalló Pedro Antonio Carraza Casillas, el arquitecto redactor del proyecto y director de la obra. La zona exterior puede ser utilizada como patio, precisó.

Las presentación de este proyecto se hizo con la presencia de muchos de los usuarios, usuarias en su mayor parte, de este centro, que fue inaugurado en 2011. Aurelia Camacho tiene 71 años. Asegura que «si hay que bailar se baila aunque no me gusta específicamente». Ayer le propuso a la alcaldesa que además de cafetería haya la opción de cocina en la Casa del Mayor. «Hay muchos domingos que sales y no te apetece volver a casa, el baile es a las cuatro de la tarde, si comes aquí y luego enganchas con el baile, pues tienes el día hecho», señalaba ayer Aurelia. Actualmente se llevan a cabo bailes de forma periódica en recintos como el Centro Cívico Germán Ferrero, organizados por el propio Ayuntamiento. Las asociaciones de vecinos y de Mayores organizan también estas actividades libremente. Hace poco se organizó uno en la Ciudad Deportiva que al parecer tuvo tal éxito que se desbordó.