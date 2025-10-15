HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La carrera de obstáculos ‘Santuario Race’ se disputa este domingo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

REDACCIÓN. Cáceres acoge este domingo la segunda edición de la carrera de obstáculos ‘Santuario Race’, organizada por el centro deportivo Asfit y con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, que tendrá salida y meta en la Plaza Mayor de la ciudad. Este evento deportivo consta de un recorrido de nueve kilómetros y con un total de 40 obstáculos en su trayecto, frente a los 30 del año anterior, que incluyen arrastres, cargas, saltos, suspensiones, equilibrio y pruebas de habilidad entre otros.

