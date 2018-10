Carrera de obstáculos en el R-66 de Cáceres Sonia Sánchez, en la calle Leo, donde una mujer quedó atrapada entre una farola y la pared. :: l. cordero Varios ciudadanos tuvieron que socorrer hace unos días a una señora en silla de ruedas que se atascó entre la pared y el poste de luz CÁCERES. Martes, 16 octubre 2018, 08:10

Sonia Sánchez, usuaria del centro que Aspace (asociación de personas con parálisis cerebral) tiene en el R-66, no se sorprende del último episodio ocurrido hace pocos días en la calle Leo de este barrio residencial. Una señora en silla de ruedas se quedó atrapada entre una farola y la pared cuando circulaba por la acera que hay junto a la zona de aparcamiento del restaurante 'Big House'. Varios ciudadanos tuvieron que socorrerla porque era incapaz de continuar su camino.

La denuncia la lanzó el pasado jueves en las redes sociales (a través del grupo 'Fotodenuncia Cáceres') Carmen -prefiere no desvelar su apellido-, quien fue testigo directo del incidente. «Hemos tenido que parar tres coches, que pasábamos en ese momento por ahí, y nos ha salido de ojo porque una persona con silla de ruedas eléctrica ha quedado encajada entre la pared y la farola porque no podía pasar», describía. «Es vergonzoso el espacio que hay. Tomen nota los técnicos del Ayuntamiento para que estas cosas no ocurran. La silla para nada era grande y voluminosa. Hemos conseguido entre tres personas desencajar la silla y bajarla a la calzada para que la mujer pudiera proseguir su camino», añadía la denunciante.

Sonia Sánchez opta por no usar las aceras del barrio. Circula con su pequeña 'scooter' adaptada de cuatro ruedas por la calzada. «Los coches nos pitan», indica esta mujer de 42 años, natural de Valverde del Fresno. Prefiere los pitidos de los vehículos a las barreras que se encuentra en las aceras del barrio. Las farolas no solo están en la calle Leo. La fotografía se repite en la calle Acuario, Escorpio, Capricornio... Las aceras del R-66 constituyen toda una carrera de obstáculos para las personas que se mueven en silla de ruedas o para las que empujan un carrito de bebé.

«La solución es ensanchar las aceras y quitar las farolas del medio», propone Sonia Sánchez Usuarios de Aspace han denunciado la situación ante el Ayuntamiento

Hace un par de años, revela Sonia, fue ella misma quien se quedó atrapada por una de estas farolas. Cansados de la situación, un grupo de usuarios de Aspace, cuenta, redactó un informe acompañado de fotografías donde ponían de manifiesto todas las barreras que tenía el barrio. Una de sus principales quejas era, precisamente, el estado de las aceras. «Entregamos el informe al Ayuntamiento, pero no han hecho nada», lamenta la usuaria de Aspace. El R-66 es una zona residencial, con calles anchas. Sus aceras, sin embargo, suelen ser estrechas. De ahí que las farolas se coman el terreno del peatón y los metros destinados a sillas de ruedas y cochecitos de niños. «No nos han hecho ni caso», subraya Sonia en referencia al Consistorio.

«La solución -propone- es ensanchar la aceras y quitar las farolas del medio», zanja Sonia. En el informe que elaboraron en Aspace, agrega, también hablaron de otras cuestiones que se pueden mejorar. Es el caso de los bordillos que todavía no están rebajados y de los semáforos con pulsador, como el situado en la calle Islas Canarias, que resultan inalcanzables para las personas que van en sillas de ruedas.

Las farolas colocadas en el medio de las aceras impiden el paso a discapacitados y carritos de bebé en esta zona residencial

Cuando se le recuerda que en el año 2013 Cáceres obtuvo el premio Reina Sofía de Accesibilidad Universal que concede el Real Patronato sobre Discapacidad, Sonia no puede evitar la carcajada. «Nos da la risa».

La entrega de ese galardón hizo poner la lupa sobre los asuntos pendientes que la accesibilidad tenía en la capital. Y también puso de manifiesto los avances logrados, como la aprobación de la ordenanza de la accesibilidad, en vigor desde el mes de enero de 2013, que incluye mejoras en el mobiliario urbano, en edificios públicos, en el comercio, la hostelería o las viviendas para acabar, precisamente, con las barreras arquitectónicas.

Sobre la colocación de farolas, la ordenanza indica que «en las aceras los elementos de iluminación, señalización, mobiliario urbano, arbolado y jardinería y otros análogos se instalarán en la zona más próxima a la calzada, dejando la zona interior de tránsito peatonal libre de obstáculos, salientes, mobiliario urbano u otros elementos fijos o provisionales(...) Excepcionalmente y por motivos justificados, en zonas urbanas consolidadas podrán ubicarse elementos de mobiliario en la banda libre peatonal siempre que se trate de estrechamientos puntuales y que la anchura libre de paso no sea inferior a 150 centímetros».

Otras zonas

La situación que padece Sonia Sánchez y el resto de usuarios de Aspace en el R-66 no es exclusiva de esta zona de la capital. Hay otros barrios que también se han quejado por este mismo motivo. Es el caso de los vecinos de Las Trescientas, que han denunciado la situación de Ronda de la Pizarra (la vía que antes acogía el mercado franco), donde las farolas también invaden la acera.