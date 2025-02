«El Carneril no ha perdido su esencia en Cáceres»

Laura Alcázar Miércoles, 16 de marzo 2022, 07:21 Comenta Compartir

La última obra de José María Sánchez y Torreño, un libro publicado «a capricho», en palabras del propio autor, es un viaje a las entrañas de El Carneril de los años 60 y 70. En este popular barrio cacereño de familias trabajadoras –«del que salimos gente muy competente y todos con estudios»– se crió Sánchez y Torreño con sus tres hermanos y sus padres en una modesta vivienda de apenas 60 metros cuadrados, en el número 5 de la calle Ecuador. Eran pisos de protección oficial que edificó la Asociación Virgen de Guadalupe, entonces situados en la periferia de Cáceres.

El autor, afincado en Plasencia desde hace años, ha recopilado sus recuerdos de infancia y juventud en 'Desmemorias de un niño en calzonas', un volumen personal escrito como legado para futuras generaciones, pero también como homenaje, afirma, a aquellos vecinos y amigos del barrio donde creció y pasó su adolescencia, fallecidos prematuramente. «Tenía la idea de que esa historia del barrio había que contarla», resume el escritor cacereño, que ha querido hacer partícipe de esta entrevista a su compañero de juegos y peripecias, Fernando Martínez.

«Yo estoy bastante falto de memoria y he necesitado apoyo, fundamentalmente, en lo que son nombres y en recolocar escenarios de nuestra infancia. Yo había colocado el zapatero en un piso que no era. Para eso sí he tenido que contar con el apoyo de él, de mi hermano y otros vecinos», reconoce.

En este relato de 175 páginas y 26 episodios, además de alguna que otra confesión íntima, Sánchez y Torreño relaciona hechos cruciales y significa a personas que le marcaron. Como la oportunidad que perdió de acceder al interior de la cueva de Maltravieso cuando unas fiebres arruinaron una visita escolar que su madre no le permitió realizar. «No he llegado a visitarla porque luego cerraron y no la he visto nunca, pero hemos revivido la remodelación de ese espacio».

Muy cerca de Maltravieso, la Ribera del Marco, hoy pendiente de una intervención que la integre en la ciudad, es otro de sus lugares. «Nosotros éramos habituales en la Ribera del Marco cuando había hasta buitres por allí». –«¿Tú te acuerdas de los buitres?»–, le pregunta a Fernando. –«¡Y de los membrillos!»–, contesta éste. –«¡Menudos bichos había por allí!»–, dice el primero.

Los maestros, que para bien o para mal siempre dejan huella, son mencionados por Sánchez y Torreño, con especial predilección hacia Miguel Antonio Esteban, fallecido hace un año.

«Había profesores muy buenos en esa época. Antonio Luceño, la profesora que me suspendió francés, la Julita de Física y Química, la Belén, la Sofía de Matemáticas...», evoca el autor, al tiempo que los dos entonan la demoledora frase del profesor Fernando Sánchez Pascua: «Están ustedes verdes cual pardillas del Guadiloba». «¡Y eso se lo he dicho yo a mis alumnos hasta hace cuatro días!», anota el escritor, que estudió Enfermería y está jubilado como profesor de FP.

Un personaje entrañable en estas páginas tan cacereñas es 'el señor Manolo', dueño de un comercio y toda una institución en el barrio. «Fue una persona a la que queríamos mucho, porque él nos quería mucho a los niños de la calle. Nos acogía en su trastienda y le echábamos una mano mientras él se iba al bar», rememoran los dos amigos.

Los olores del Carneril, todavía hoy reconocibles para el autor, forman parte de esas vivencias que atesora y ha querido compartir con sus lectores y vecinos. «Guardo el olor de los amaneceres del barrio, sobre todo en Navidades, eran muy frescos».

Medio siglo después de su niñez en Ecuador 5, el escritor siente que el barrio «no ha perdido su esencia» pese a admitir que muchos pisos están vacíos porque son bloques sin ascensor y su ocupación no es fácil. «Pero su encanto lo mantiene, incluso gente que ya vive en otros sitios vuelve a la churrería y estás como en casa». ¿Qué echa de menos de aquel Cáceres? Las Navidades de infancia en El Carneril.

