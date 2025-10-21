Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»

El responsable de la empresa promotora de Extremúsika, Carlos Lobo, ha dicho este martes que la continuidad del festival está asegurada para el próximo ... año, pero no la ciudad en la que se celebrará. «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres», ha afirmado el promotor al ser preguntado por HOY por las declaraciones del alcalade, Rafael Mateos, en las que reclama información por parte de la empresa sobre el balance de público y el impacto económico de la edición de este año, celebrada del 10 al 12 de octubre.

Carlos Lobo justifica no haber hecho pública aún la cifra de asistentes al festival en que todavía están cuadrando los datos resultantes de la devolución de entradas que generó sobre todo la suspensión al última hora del concierto del rapero Morad. «No tenemos el dato exacto, en cuanto lo tengamos lo daremos», señala el empresario.

En cualquier caso, Lobo emplaza a una próxima reunión con el Ayuntamiento en la que se analizará el resultado de la última edición, se hablará de la continuidad de la subvención municipal, y a partir de ahí se decidirá si Extremúsika sigue en Cáceres o se traslada a otra población. También está en el aire el formato, que este año ha sido de tres días en dos escenarios y con nombres en general menos atractivos para un público mayoritario que en ediciones anteriores.

Hay que recordar que a primera hora de este martes Rafael Mateos ha pedido públicamente a los organizadores de Extremúsika que envíen al Ayuntamiento una memoria de actividades en la que se debe incluir la afluencia de público a los conciertos y el impacto económico que ha supuesto este certamen en la ciudad, entre otros aspectos.

Con estos datos sobre la mesa, el Gobierno local decidirá continuidad de la cuantía de la subvención municipal que otorgará al festival, que en este ejercicio se ha elevado a 50.000 euros. Asimismo, en ese documento se debe reseñar la fecha prevista para la edición de 2026, para que el Consistorio cacereño pueda realizar previsiones tanto en los presupuestos, de cara a las ayudas nominativas, como en la agenda de actos en la ciudad.