La cárcel recupera las salidas programadas de internos interrupidas por la pandemia

El centro penitenciario de Cáceres ha recuperado las salidas programadas de los internos, destinadas a los reclusos de segundo grado que han cumplido una cuarta ... parte de su condena, que fueron interrumpidas por la irrupción de la pandemia.

La primera expedición, integrada por ocho reclusos, tuvo como destino hace una semana la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura (UEx), donde los presos plantaron árboles en las inmediaciones y visitaron la granja del centro. Esta experiencia forma parte de un nuevo programa desarrollado por la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis, que propone a las personas privadas de libertad actividades medioambientales una vez al mes.

Al frente de la iniciativa está Eliseo Ruano, delegado de la pastoral. Lleva más de 30 años como voluntario en la cárcel. Antes de la llegada del coronavirus, se programaban salidas de carácter cultural con los internos, explica. El proyecto actual, subraya, va encaminado a favorecer el contacto con la naturaleza. Y tiene la particularidad, además, de que participan algunos reclusos que hasta ahora no habían disfrutado de sus permisos ordinarios, con lo cual la salida del sábado supuso su primer contacto con la calle después de pasar años entre rejas.

Ampliar Una interna se abraza a una oveja de la granja de Veterinaria.

«Algunos alucinaban», ilustra Nahum Álvarez, director de la prisión cacereña. Iniciativas como esta tienen una vital importancia para que los presos vayan recuperando su vuelta a la normalidad tras ser privados de libertad. «La reinserción debe ser paulatina y no de la noche a la mañana», apunta Álvarez.

Otras iniciativas

La actividad desarrollada con la Pastoral Penitenciaria es uno de los ejes sobre los que se articulan las salidas programadas de los internos. Pero este tipo de iniciativas se apoyan, además, en otras propuestas. A finales de mes un grupo de reclusos participará en una marcha senderista de la mano del Centro de Educación de Personas Adultas Maestro Martín Cisneros, que desarrolla un proyecto educativo en la prisión.

La cárcel, además, planea llevar a cabo otra iniciativa que consistirá en que varios internos visiten institutos de la capital cacereña para compartir su experiencia con los jóvenes «con carácter preventivo», señala Nahum Álvarez. Este proyecto, de hecho, se iba a estrenar en marzo de 2020, pero tuvo que cancelarse por la pandemia.

Eliseo Ruano se refiere a estas escapadas como salidas «terapéuticas» por los beneficios que tienen para los reclusos. «Pasan con nosotros seis o siete horas que les permiten estar fuera de la cárcel. Es un tiempo muy rico para ellos». El proyecto, que nace con periodicidad mensual, cuenta con la participación de voluntarios de la pastoral y con un grupo de universitarios que se han implicado en la propuesta. «Es importante que la gente deje de ver películas y vea personas», dice en referencia a las ideas preconcebidas que hay sobre los reclusos. «Siempre digo que en la cárcel hay gente normalita que ha tenido mala suerte».

La jornada del pasado 12 de marzo arrancó con un paseo desde la cárcel hasta las instalaciones de Veterinaria. Tras una presentación informal, se llevó cabo una charla de sensibilización sobre el medio ambiente. Y, a continuación, los ocho presos participantes plantaron nogales. Más tarde, disfrutaron de una barbacoa y una sobremesa. Una visita a la granja de la facultad, un paseo por la ciudad y un café de media tarde puso el broche a una tarde distinta que Nuria Aguilar tardará en olvidar.

«Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Me llenó un montón», admite esta estudiante de Filología Hispánica de 21 años, que forma parte del grupo universitario que participa en el proyecto. «Al principio iba con miedo –admite–. Pero se me grabó una frase que Eliseo les dijo al salir de la prisión: 'De la puerta para dentro sois presos. Pero de la puerta para fuera todos somos personas'. Con el paso del tiempo, se me olvidó por completo que estaba reclusos», comenta. Y recuerda, a modo de anécdota, que durante el recorrido uno de los participantes le reconoció entre risas que llevaba tantos años sin pisar la calle que había olvidado cómo se cruzaba un paso de peatones regulado por un semáforos.

La prisión ha seleccionado a doce internos, hombres y mujeres, para que participen en este proyecto, que irán alternándose en las diferentes convocatorias. Todos tienen un requisito en común: su buena conducta. Durante sus salidas terapéuticas no llevan ninguna vigilancia. Para muchos es su primera toma de contacto con la libertad.