Un año de cárcel para dos empresarios de la construcción por la muerte de un trabajador en Cáceres

Miércoles, 23 de febrero 2022

Dos empresarios de la construcción han sido condenados a un año de cárcel por la muerte de un trabajador en Cáceres en el año 2019. El hombre falleció aplastado por una máquina apisonadora cuando trabajaba en el asfaltado de un calle en la barriada de Antonio Canales, más conocida como Plaza Italia. Además, tendrán que indemnizar (de manera conjunta y solidaria con las aseguradoras) con un total de 275.000 euros a la viuda, hijos y hermanos del fallecido.

La sentencia recoge que la máquina, conocida como 'rulo', tenía un sistema que evitaba el hundimiento de la cabina en caso de vuelco, pero no contaba con cinturón de seguridad. Respecto a la evaluación de riesgos, se hizo en septiembre de 2016. «No se había adaptado a la obra en concreto que iban a realizar y no se habían valorado las pendientes de las calles a asfaltar», se apunta. Los condenados conocían que el informe no estaba actualizado a las circunstancias de la obra, según señalan los magistrados en los hechos probados, y también que entre los riesgos detectados en la evaluación se encontraba el vuelco, indicando como factor de riesgo transitar con la máquina por pistas y zonas de obra de trazado deficiente. Tampoco analizaron posibles situaciones de emergencia y las medidas para actuar ante ellas.

El fallecido era el único trabajador para el puesto de conductor de esta máquina. Se dispuso a entrar en la calle Lusitania desde la calle Juan Caldera, para lo que dio marcha atrás con la idea de coger impulso y comenzar así el compactado del margen derecho de la calle hacia arriba. La maniobra de marcha atrás hizo que la máquina impactara contra el bordillo del margen izquierdo, produciéndose el vuelco de la máquina.

Como consecuencia, el trabajador sufrió lesiones que le produjeron la muerte, ya que quedó aprisionado bajo el vehículo. «Al no contar con un cinturón de seguridad, el movimiento de tijera realizado tras el impacto hace que el trabajador caiga al suelo», se indica. La pendiente de la calle Juan Caldera era superior al 20%, no existía peralte en la zona curva que une esta vía con la calle Lusitania, y el bordillo contra el que chocó tenía una altura de unos 16,5 centímetros, se especifica en la sentencia.

El fallo considera a los empresarios como autores criminalmente responsables de un delitos de homicidio por imprudencia grave, que consume por progresión, a otro delito contra los derechos de los trabajadores, por infracción de medidas de seguridad. También les impone la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el manejo de maquinaria pesada apisonadora durante el tiempo de la condena; así como al pago de las costas procesales.

El fallecido trabajaba para la empresa Mefiex (Mezclas y Firmes de Extremadura S.A.) que, junto a Construcción Hidráulicas y Viales, estaba realizando la campaña de asfaltado de calles de la ciudad de Cáceres.

La sentencia no es firme. Cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cáceres.